Muchas historias encuentran inspiración en la manera en que la realidad y la imaginación se entrelazan, dando vida a universos llenos de simbolismo. Bajo esta premisa, la artista tapatía Regina Escobedo presenta “Mientras las Plantas Crecían”, una exposición inspirada en el universo del realismo mágico y en la relación entre la memoria, la naturaleza y el paso del tiempo.

Laura Núñez y Cesáreo Escobedo Guerra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Adriana Aguilar de González y Laura Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración

La muestra fue inaugurada el pasado 4 de junio en Estudio Parque Juan Diego, en la colonia Chapalita, donde familiares, amigos, coleccionistas y amantes del arte acompañaron a la artista en esta nueva etapa de su trayectoria. La curaduría estuvo a cargo de Ana Aguilar González.

Originaria de Guadalajara y formada en Bellas Artes en Nueva York, Regina ha desarrollado una propuesta que combina elementos de la cultura mexicana con influencias contemporáneas. Sus obras destacan por sus colores vibrantes y por la presencia de flores, objetos cotidianos y símbolos personales que transforman recuerdos y experiencias en relatos visuales llenos de significado.

Catherine Colangelo y Nancy Schwartz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Karla Yanowsky y Ángel Ramos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

En esta serie, las plantas se convierten en una metáfora de la vida: crecen, florecen, cambian y permanecen como testigos silenciosos de las historias que construimos. A través de cada obra, Regina invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y los vínculos que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia.

Mikel y Bianca Wieland. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración