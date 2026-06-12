Este veirnes 12 de junio, la cartelera de cine tiene nueva programación con las películas de estreno que ingresan a las salas de cine con nuevos horarios. Consulta las tramas de las tres películas que llegan esta semana a los complejos cinematográficos y elige cuál ver el fin de semana en compañía de tu persona favorita.

El día de la revelación

¡Steven Spielberg está de regreso! Su nuevo largometraje, titulado El día de la revelación, se antoja como uno de los imperdibles del verano fílmico. Con esta pieza, el director de Jurassic Park y Tiburón regresa a uno de los temas que han marcado su filmografía: la vida extraterrestre, como se ha visto en clásicos del tamaño de E. T., Encuentros cercanos del tercer tipo y La guerra de los mundos.

Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell encabezan el gran elenco de este filme que cuenta la historia de una conspiración gubernamental enmarcada en un inminente evento histórico: la revelación de vida alienígena en el planeta.

Con música de John Williams (en su 30a partitura escrita para Spielberg) y la fotografía de Janusz Kamiński (en su 21a película filmada para Spielberg), esta producción de más de 100 millones de dólares suena como la clase de estreno que no debes perderte en cines.

Toma Nota

Se dice que esta podría ser una de las películas de ficción más confrontativas e interesantes en torno a los archivos OVNI en poder del gobierno de los Estados Unidos. ¿Será cierto o sólo una estrategia de marketing?

Es para ti si…

Te late que esta podría ser una de las mejores pelis de ciencia ficción del año.

Letras Robadas

Rick Power (Paul Rudd) es un cantante de bodas que, por casualidad, conoce a una súper estrella del pop (Nick Jonas) en una fiesta. Tras una noche de tragos, la dupla conecta y se comparten algunas de las canciones que han estado componiendo. Meses después, Rick escucha una canción que le suena familiar, cosa que lo lleva a pensar que el ídolo juvenil pudo haberle robado la mejor de sus composiciones.

Una película ligera, muy divertida y agradable, diseñada para dejar contento al gran público.

Toma Nota

Letras Robadas es la nueva película de John Carney, realizador de dos largometrajes imperdibles que giran en torno a la pasión por la música: Once, una vez y Sing Street: Este es tu momento.

Es para ti si…

Quieres ver una de las comedias más entrañables, divertidas y melódicas de este verano fílmico.

Caso 137

Léa Drucker es la protagonista de este relato de suspenso en el que una investigadora tendrá que resolver un singular expediente en el que un oficial es acusado de agredir a un civil durante una manifestación. En efecto, su trabajo es indagar en las irregularidades que se detectan al interior de la policía. Sin embargo, este caso la llevará al límite.

Esta es la nueva cinta del director ganador del César y nominado al BAFTA, Dominik Moll, mejor conocido por Un amigo como Harry, Lemming y La noche del crimen.

Toma Nota

Caso 137 es una producción europea que se estrenó dentro de la competencia del Festival de Cannes; además, le otorgó a Léa Drucker el premio César (máximo galardón del cine francés) como Mejor Actriz.

Es para ti si…

Quieres disfrutar de uno de los thrillers de crimen e investigación más aplaudidos del último año.

Re-Estreno

Legalmente Rubia. ESPECIAL/+QUE CINE.

Legalmente Rubia: 25° Aniversario

Una de las grandes comedias clásicas de este siglo vuelve a salas de cine para celebrar 25 años de su estreno original. En su momento, Legalmente Rubia logró recaudar 150 millones de dólares frente a sus 18 millones de presupuesto. Con el paso de los años, ha ganado estatus “de culto”.

Reese Witherspoon interpreta a Elle Woods, una chica guapa y popular que termina en la escuela de leyes, descubriendo que puede ser más que solo una cara bonita.

Toma Nota

Esta es una gran oportunidad para volver a ver esta joya nominada al Golden Globe en la pantalla grande, sobre todo porque el próximo año se estrenará Elle, una precuela producida por Prime Video.

Es para ti si…

Quieres revivir una de las grandes comedias de Hollywood del siglo XXI con todo el esplendor de la gran pantalla.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM