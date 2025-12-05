Comienza el fin de semana y desde este viernes 5 de diciembre la cartelera del entretenimiento tiene grandes eventos entre conciertos, obras de teatro, lucha libre y varios más. Consulta la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

Matute dará un concierto en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

Matute

Regresa a la Perla Tapatía con su gira Disco Stereo para ofrecer un original concierto, en esta ocasión, hace alusión a colocar un disco LP en la tornamesa y bajar la aguja para empezar a escuchar canciones emblemáticas de los años 70’s, 80’s y 90’s de los LP más exitosos de las décadas, pero ahora en su máxima secuencia tecnológica. Disfruta de una revolución sonora y visual que se convertirá en la fiesta más grande, ruidosa y enérgica que hayas presenciado con una atmósfera retro-futurista.

Arena Guadalajara.

6 de diciembre, 21:00 hrs.

De $628 a $3,389.

Maldita Vecindad e Inspector se presentarán en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • C. A. ZEPEDA.

Maldita Vecindad e Inspector

Dos leyendas del rock mexicano se presentarán en Guadalajara para ofrecer un concierto, Maldita Vecindad e Inspector unen su talento para celebrar 40 y 30 años de trayectoria, respectivamente. Con sus peculiares estilos y grandes éxitos que han marcado generaciones, prometen una velada inolvidable llena de energía y nostalgia.

Arena Guadalajara.

5 de diciembre, 21:00 hrs.

De $628 a $1,632.

Perfume de Gardenia ofrecerá dos funciones en Palcco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Perfume de Gardenia

Es una obra de teatro y espectáculo de cabaret de Francisco Oyanguren, dirigida por Rafael Perrín, que narra una historia de drama, romance y picardía, en la que una joven talentosa es reprimida por su malvada tía, quien la despojó de sus bienes cuando su padre muere. Con las actuaciones de Aracely Arámbula, David Zepeda, Jorge Salinas, Cristián de la Fuente, César Évora, Liz Vega y un gran elenco. Además de la música de La Única Internacional Sonora Santanera.

Palcco.

5 de diciembre, 18:00 y 21:30 hrs.

De $927 a $2,678. $3,245 VIP.

Tenorio Cómico se presentará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Tenorio Cómico

Los Mascabrothers, Raúl Araiza, Albertano, Ninel Conde, Abelito, Karina Torres, Pepe Magaña, Lenny Zundel, Pierre Angelo, José Luis Guarneros y el Indio Brayan ofrecerán una función de este espectáculo de comedia, que toma como anécdota el clásico de la literatura y entrelazar sketches actuales con el humor de estos comediantes.

Teatro Galerías.

9 de diciembre, 21:00 hrs.

$1,300, $1,500, $2,300 y $2,400.

El hijo del Santo, la despedida brindará un espectáculo de lucha libre de despedida en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

El hijo del Santo, la despedida

Tras 42 años de carrera, uno de los íconos de la lucha libre mexicana se despide del cuadrilátero y de sus fieles admiradores. El hijo del Santo dice adiós con una lucha que demuestra su disciplina inquebrantable y un estilo técnico que fusiona elegancia, valentía y esa narrativa de héroe popular. Goza de un combate memorable y de la última actuación de este luchador en Guadalajara.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

11 de diciembre, 20:00 hrs.

De $421 a $4,378.

Flor Bertotti regresa al escenario del Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA FREGOSO.

Flor Bertotti

En el marco de su gira Otra Vuelta, la actriz y cantautora argentina se presentará en el escenario tapatío para dar un concierto con el que celebra 20 años de Floricienta, la telenovela que marcó a toda una generación. Revive la historia y disfruta de un espectáculo de música, color, emoción y nostalgia con las canciones que lograron millones de fans.

Auditorio Telmex.

5 de diciembre, 21:00 hrs.

De $500 a $2,500. $3,100 VIP.

Camilo Séptimo dará un concierto en el Teatro Diana. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Camilo Séptimo

La banda mexicana de rock se presentará en Guadalajara para brindar un concierto, en el que se escucharán los temas de su álbum más reciente "Mapas", que contiene siete temas, el cual consideran una travesía sensorial y espiritual. Además de otras de sus canciones que han permanecido en el gusto de sus seguidores desde su formación en 2023.

Teatro Diana.

5 de septiembre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,440.

Candlelight ofrecerá el espectáculo Lo mejor de Bridgerton en la Sala Consuelo Velázquez en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA CANDLELIGHT.

Candlelight: Lo mejor de Bridgerton

Tras el éxito de las temporadas de Bridgerton, Netflix, Shondaland y Fever dan vida a un evento especial que promete una velada inolvidable. Se trata de una experiencia musical en vivo, única y multisensorial que reúne los éxitos de la serie interpretados por un cuarteto de cuerda local en un escenario iluminado y decorado por miles de velas, que trasladarán a los asistentes a la Era de la Regencia inglesa. Disfruta de canciones como Bad Guy, Thank u, next, Give me everything, entre otras.

Sala Consuelo Velázquez en Palcco.

6 de diciembre, 19:00 hrs. 18 de diciembre, 19:00 y 21:30 hrs.

De $490 a $880.

Picus ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Picus

Dentro de su gira Dreams Tour 2025, esta agrupación pisa tierras jaliscienses para dar un concierto, en el que ofrecerán una experiencia épica al cantar, bailar y sentir la energía con sus canciones más famosas como Sandungeo, FBI, Jordan Fly, Cachín, entre otras. Goza de un show que no puedes te puedes perder.

Auditorio Telmex.

7 de diciembre, 17:00 hrs.

De $300 a $1,790.

The Rasmus se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

The Rasmus

La banda de rock finlandesa se presentará en la Perla Tapatía en el marco de su gira Weirdo Tour para ofrecer un concierto, en el que interpretarán sus recientes temas así como otras de sus canciones. Disfruta de canciones como First day of my life, Justify, Inmortal y muchos más. Disfruta de una velada de atmósfera gótica.

Auditorio Telmex.

10 de diciembre, 21:00 hrs.

De $520 a $1,320.

Otros Eventos

Las Guerreras K-Pop, el show en vivo se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Las Guerreras K-Pop, el show en vivo

Teatro Galerías. 5 de diciembre, 17:00 y 20:00 hrs. $350, $450 y $550.

Sonoma

Conjunto de Artes Escénicas. 5 de diciembre, 20:30 hrs. 6 de diciembre, 19:30 hrs. De $200 a $400.

Europa Romántica

Palcco. 5 de diciembre, 20:30 hrs. $350.

Los conejitos rosas no reciben cartas de amor

Conjunto de Artes Escénicas. 5 de diciembre, 20:00 hrs. 6 de diciembre, 19:00 hrs. $250.

Ernesto Chavana Show

Teatro Galerías. 6 de diciembre, 21:00 hrs. $300, $600, $800 y $1,100.

OHIR Programa 11: Gala Navideña

Conjunto de Artes Escénicas. 6 de diciembre, 19:30 hrs. $300.

Tributo A The Doors Por Mojo Risin

Escenik Teatro Bar de Palcco. 6 de diciembre, 20:30 hrs. $700.

El Cascanueces

Palcco. 6 de diciembre, 20:30 hrs. De $600 a $1,200.

Harry Potter Tributo Sinfónico

Teatro Galerías. 11 de diciembre, 20:30 hrs. $650, $750, $850 y $950.

