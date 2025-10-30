Grupo Sesajal lanza NUBAC: Innovación y calidad en alimentos para mascotas

Grupo Sesajal realizó el lanzamiento de su línea NUBAC, la nueva marca madre corporativa de la empresa, además de relanzar las marcas Grateful, Shaggy y Felicat.

Los anfitriones recibieron a los invitados, quienes en un ambiente relajado disfrutaron del lanzamiento acompañados por una cata de tequila.

Después de escuchar las palabras de bienvenida, los directivos de Sesajal, hicieron el lanzamiento oficial de NUBAC, una empresa dedicada a la producción de alimentos balanceados que cumplen con las necesidades nutricionales de pequeñas y grandes especies de animales, siendo una de las plantas de producción con mayor tecnología de punta en México. También presentaron las mejoras en los procesos de producción para poder garantizar mayor calidad y estandarización en los productos, así como las nuevas estrategias comerciales y de comunicación de la empresa.

Posteriormente se proyectaron los videos oficiales de las marcas, con los que se dio a conocer la evolución visual y conceptual de NUBAC. Asimismo, se presentó el Plan de Nutrición Balanceada Completa 2026.

NUBAC destacó su garantía de calidad e inocuidad, su amplia experiencia en la industria, certificaciones internacionales que comprueban los altos estándares con los que se rige Grupo Sesajal, la creación de productos e ingredientes hechos a la medida de cada cliente y su infraestructura de excelencia.

Evento: Lanzamiento de la línea NUBAC. Lugar: Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco. Fecha: 24 de octubre de 2025. Invitados: 50.

