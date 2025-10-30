Una tarde dedicada al automovilismo en Indujal Parque Industrial

Indujal Parque Industrial, reconocido por su infraestructura de primera y su ubicación estratégica en Tonalá, Jalisco, fue sede de un emocionante evento familiar organizado en conjunto con el Club de Porsche Guadalajara, Slalom Porsche.

INDUJAL Parque Industrial. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Andrea Moreno, Alek Ochoa, Juan Pablo Ochoa y Galo Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La jornada reunió a apasionados del automovilismo y a distintos pilotos de carreras de diversas marcas, quienes compartieron su experiencia con los asistentes. Entre ellos, destacó la presencia especial de Enzo Goikoetxea, piloto y copiloto de rally en la Carrera Panamericana y finalista en 2016 de Nissan GT Academy. Además, los invitados disfrutaron la transmisión en vivo de la carrera de F1 de Ciudad de México, completando una experiencia automotriz única.

“Slalom Porsche” con INDUJAL Parque industrial y Club de Porsche Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

El ambiente fue amenizado con música local y un menú típico con antojitos mexicanos, dogos Meños y paletas Manhattan, acompañados de aguas frescas y bebidas hidratantes.

Ugolino Durán, Rodrigo Torres, Jorge Valdivia y Emilio Cacho. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Más allá del automovilismo, este evento reflejó el compromiso de Indujal Parque Industrial con la promoción del desarrollo empresarial en Jalisco. Con amplias vialidades, terrenos en venta y naves industriales listas para su entrega, Indujal se consolida como el espacio ideal para invertir y hacer crecer tu empresa. Síguelos en Instagram @indujal_jm y visítanos en www.indujal.com.

Santiago Ramos. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: “Slalom Porsche” con INDUJAL Parque industrial y Club de Porsche Guadalajara. Lugar: INDUJAL Parque Industrial. Fecha: 26 de octubre de 2025. Invitados: 200. Patrocinadores: INDUJAL.

Sebastián Rodríguez, Fabián Rodríguez, Sandra Torres, Fabián Rodríguez y Miranda Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

