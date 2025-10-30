Una tarde dedicada al automovilismo en Indujal Parque Industrial

Indujal Parque Industrial, reconocido por su infraestructura de primera y su ubicación estratégica en Tonalá, Jalisco, fue sede de un emocionante evento familiar organizado en conjunto con el Club de Porsche Guadalajara, Slalom Porsche.La jornada reunió a apasionados del automovilismo y a distintos pilotos de carreras de diversas marcas, quienes compartieron su experiencia con los asistentes. Entre ellos, destacó la presencia especial de Enzo Goikoetxea, piloto y copiloto de rally en la Carrera Panamericana y finalista en 2016 de Nissan GT Academy. Además, los invitados disfrutaron la transmisión en vivo de la carrera de F1 de Ciudad de México, completando una experiencia automotriz única.El ambiente fue amenizado con música local y un menú típico con antojitos mexicanos, dogos Meños y paletas Manhattan, acompañados de aguas frescas y bebidas hidratantes.Más allá del automovilismo, este evento reflejó el compromiso de Indujal Parque Industrial con la promoción del desarrollo empresarial en Jalisco. Con amplias vialidades, terrenos en venta y naves industriales listas para su entrega, Indujal se consolida como el espacio ideal para invertir y hacer crecer tu empresa. Síguelos en Instagram @indujal_jm y visítanos en www.indujal.com.CP