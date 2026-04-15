En un ambiente cálido, elegante y lleno de memorias compartidas, se llevó a cabo un emotivo reencuentro privado para celebrar 55 años de amistad entre las familias Prieto y Vergara, una relación que ha perdurado y crecido a lo largo de generaciones.El encuentro fue organizado por Miguel Ángel Prieto Welker, quien reunió a cerca de 100 invitados en Valle Real, donde familiares y amigos cercanos se dieron cita para disfrutar de una tarde especial marcada por la convivencia, la música y los recuerdos.Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de una tradicional taquiza de Don Miguelón, acompañada de cerveza, vino tinto y tequila, creando un ambiente relajado y festivo que invitó a compartir largas charlas y anécdotas.La música en vivo evocó la nostalgia con un repertorio de oldies de los años 70 en inglés y español, transportando a los presentes a distintas etapas de sus vidas y reforzando el espíritu del reencuentro.Uno de los momentos más significativos de la tarde se vivió al final, cuando se dio lectura a un texto preparado especialmente para la ocasión, en el que se hizo una entrañable remembranza de la historia compartida entre ambas familias, generando un ambiente emotivo y de profunda conexión.Sin duda, fue una celebración memorable que dejó claro que las grandes amistades no solo resisten el paso del tiempo, sino que se enriquecen con cada nueva generación.JG