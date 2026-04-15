En un ambiente cálido, elegante y lleno de memorias compartidas, se llevó a cabo un emotivo reencuentro privado para celebrar 55 años de amistad entre las familias Prieto y Vergara, una relación que ha perdurado y crecido a lo largo de generaciones.

El encuentro fue organizado por Miguel Ángel Prieto Welker, quien reunió a cerca de 100 invitados en Valle Real, donde familiares y amigos cercanos se dieron cita para disfrutar de una tarde especial marcada por la convivencia, la música y los recuerdos.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de una tradicional taquiza de Don Miguelón, acompañada de cerveza, vino tinto y tequila, creando un ambiente relajado y festivo que invitó a compartir largas charlas y anécdotas.

La música en vivo evocó la nostalgia con un repertorio de oldies de los años 70 en inglés y español, transportando a los presentes a distintas etapas de sus vidas y reforzando el espíritu del reencuentro.

Uno de los momentos más significativos de la tarde se vivió al final, cuando se dio lectura a un texto preparado especialmente para la ocasión, en el que se hizo una entrañable remembranza de la historia compartida entre ambas familias, generando un ambiente emotivo y de profunda conexión.

Sin duda, fue una celebración memorable que dejó claro que las grandes amistades no solo resisten el paso del tiempo, sino que se enriquecen con cada nueva generación.

JG