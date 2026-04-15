Miércoles, 15 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Reencuentro

Reunión Prieto Vergara: Disfrutan un encuentro de generaciones

El encuentro fue organizado por Miguel Ángel Prieto Welker en Valle Real, donde familiares y amigos cercanos se dieron cita para disfrutar de una tarde especial

Por: Claudio Jimeno

Javier Peregrina y Delia Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Javier Peregrina y Delia Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Mauci Romo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Mauci Romo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Diana Prieto y Ana Paula Prieto. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diana Prieto y Ana Paula Prieto. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mary Prieto y José Abell. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Mary Prieto y José Abell. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Mariana Prieto y Pedro Peláez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Mariana Prieto y Pedro Peláez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Miguel Angel Prieto Welker y Adriana López de Prieto. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Miguel Angel Prieto Welker y Adriana López de Prieto. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Felipe Barba y Ángela Ascencio. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Felipe Barba y Ángela Ascencio. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Alexia Vergara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Alexia Vergara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Diana Arellano y Adolfo Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Diana Arellano y Adolfo Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Regina Gómez Prieto, Luciana Gómez Prieto y Cristóbal Gómez Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Regina Gómez Prieto, Luciana Gómez Prieto y Cristóbal Gómez Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Mao y Pepe Vergara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mao y Pepe Vergara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Chacho Vergara, Héctor Prieto y Felipe Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Chacho Vergara, Héctor Prieto y Felipe Barba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Chacho Vergara y Claudia Ricaud Heinecke. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Chacho Vergara y Claudia Ricaud Heinecke. GENTE BIEN JALISCO / Reunión Prieto Vergara

Marilú Villaseñor y Pepe Blanco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marilú Villaseñor y Pepe Blanco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

En un ambiente cálido, elegante y lleno de memorias compartidas, se llevó a cabo un emotivo reencuentro privado para celebrar 55 años de amistad entre las familias Prieto y Vergara, una relación que ha perdurado y crecido a lo largo de generaciones.

El encuentro fue organizado por Miguel Ángel Prieto Welker, quien reunió a cerca de 100 invitados en Valle Real, donde familiares y amigos cercanos se dieron cita para disfrutar de una tarde especial marcada por la convivencia, la música y los recuerdos.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de una tradicional taquiza de Don Miguelón, acompañada de cerveza, vino tinto y tequila, creando un ambiente relajado y festivo que invitó a compartir largas charlas y anécdotas.

La música en vivo evocó la nostalgia con un repertorio de oldies de los años 70 en inglés y español, transportando a los presentes a distintas etapas de sus vidas y reforzando el espíritu del reencuentro.

Uno de los momentos más significativos de la tarde se vivió al final, cuando se dio lectura a un texto preparado especialmente para la ocasión, en el que se hizo una entrañable remembranza de la historia compartida entre ambas familias, generando un ambiente emotivo y de profunda conexión.

Sin duda, fue una celebración memorable que dejó claro que las grandes amistades no solo resisten el paso del tiempo, sino que se enriquecen con cada nueva generación.

JG

Temas

  • Reencuentro
  • Javier Peregrina
  • Delia Godoy
  • Mauci Romo
  • Diana Prieto
  • Ana Paula Prieto
  • Mary Prieto
  • José Abell
  • Mariana Prieto
  • Pedro Peláez
  • Miguel Angel Prieto Welker
  • Adriana López de Prieto
  • Felipe Barba
  • Ángela Ascencio
  • Alexia Vergara
  • Pepe Vergara
  • Mao
  • Chacho Vergara
  • Héctor Prieto
  • Claudia Ricaud Heinecke
  • Marilú Villaseñor
  • Pepe Blanco
  • Regina Gómez Prieto
  • Luciana Gómez Prieto
  • Cristóbal Gómez Prieto
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones