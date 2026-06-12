Viernes, 12 de Junio 2026

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Gente Bien | Aniversario

Discover Vail: 60º aniversario Sunset Party

Vail ofrece una atmósfera única y acogedora que hace cada momento memorable

Por: Aracely Aguilera

Jania Salcedo y María Vero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Fernanda Caccia, Valeria Parra y Mafer Bezanilla. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Alexandra Candiani y Bárbara Tuchmann. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

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Karime Bribiesca. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Claudio Limón y Juan Carlos López. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Paulina García y Emilio Huber. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

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Ale Haro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Paola Pérez y Gabriela Gómez. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Inés Figueroa y Mariela Padilla. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

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Sabine Hartleben, Silke Hartleben y Renata Blanco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Karina Manterola, Silvia Rivera y Amanda McNally. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Daniel Hueso. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

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Cara Araneta y Eduardo Sarabia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Valeria Andrade. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Natalia Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

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Montse Galindo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

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Aissa Alfaro y Sofía Martínez. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

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Peyo Canales y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

Peyo Canales y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / Discover Vail

Ya viene la temporada de verano del destino Vail, donde las personas normalmente van a esquiar, pero en el verano también se vive una historia totalmente diferente donde se ofrecen conciertos al aire libre, hikings en la montaña, paseos con llamas, paddle board en el lago y muchas actividades más al aire libre.

En este 2026 es el 60 aniversario del pueblo de Vail, con nuevos programas que invitan a tener una conexión más profunda con las montañas a través de la gastronomía, movimiento, arte y storytelling.

Por este motivo se organizó una Sunset Party, a la que acudieron cerca de 40 invitados, luciendo estilo boho, para disfrutar y conocer esta propuesta turística.

Entre los invitados especiales estuvieron Eduardo Sarabia, Cara Araneta, Claudio Limón y Juan Carlos, Ale Infante, Ale Haro y Sofi Muñiz, entre otros. A su llegada disfrutaron un coctel de bienvenida con una barra de ostiones, quesos y frutas de temporada, acompañados por martinis y palomas. A las 8:45 pm Amanda y Sylvia de Discover Vail les contaron la historia de Vail y las novedades del verano para a las 9:00 pm ofrecer una deliciosa cena servida por la I Latina que consistió en  ensalada de pimientos orgánicos, ensalada de duraznos, orzo tricolor, tosta de aceitunas labneh y caviar, tosta de solomillo u.s. choice y foie-gras, tostada delia, silder con salsa de hongos y carpaccio de heirloom. Entre las bebidas hubo Mini Gaston, Moscow Mule, Paloma, Martini y Whiskey sour.

Vail es un lugar para vacacionar durante todo el año, cuenta con actividades al aire libre y experiencias culturales en el corazón de las Montañas Rocosas de Colorado. Ubicado al pie de la Montaña de Vail, a solo dos horas al oeste de Denver, el aire fresco, la belleza escarpada y el encanto de Vail esperan a los visitantes. En el corazón de Vail se encuentra el icónico Vail Village, cuyo diseño bávaro y enfoque centrado en el peatón aseguran una conectividad fluida entre eventos, gastronomía, naturaleza y cultura.

El pueblo es un escenario dinámico para conciertos, festivales de temporada y eventos culturales, todos desarrollándose de manera natural en sus plazas y senderos. Dos góndolas conectan Vail Village y Lionshead con la montaña, proporcionando fácil acceso a senderismo, ciclismo y deportes de nieve. El diseño de Vail fomenta una exploración sin esfuerzo, con todo al alcance. De día, es un punto de partida para la aventura; de noche, se transforma en un animado lugar de encuentro. Ya sea verano o invierno,

Vail ofrece una atmósfera única y acogedora que hace cada momento memorable. Aprende más sobre Vail en DiscoverVail.com

Más información en DiscoverVail.com y discovervailcolorado en Instagram y Facebook.

Evento: Discover Vail.

Fecha: Miércoles 27 de mayo.

Cita: 7:00 pm.

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