Miércoles, 10 de Junio 2026

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Gente Bien | Inauguración

Pernod Ricard inaugura pop-up

Celebran el día del padre

Por: Maité Ruiz Velasco

Edgar González, Paulina Hernández y Mariana Rubio. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Edgar González, Paulina Hernández y Mariana Rubio. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Lalo Orozco. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Lalo Orozco. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Mariela Padilla. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Mariela Padilla. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pablo Espinosa, Rebeca Rodríguez y Fernando Ruiz. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pablo Espinosa, Rebeca Rodríguez y Fernando Ruiz. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Andrea Lisboa y Marcela Espinosa. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Andrea Lisboa y Marcela Espinosa. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Ricardo Seimandi y Ricardo Zepeda. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rache

Ricardo Seimandi y Ricardo Zepeda. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rache

Paulina Hernández, Miguel Mayorga, Carlos González, Edgar González, Mariana Rubio y Luis Fernández del Valle. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Paulina Hernández, Miguel Mayorga, Carlos González, Edgar González, Mariana Rubio y Luis Fernández del Valle. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pernod Ricard inaugura pop-up. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pernod Ricard inaugura pop-up. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pernod Ricard inaugura pop-up. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Pernod Ricard inaugura pop-up. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Junio, mes en el que se celebra el Día del Padre, se convirtió en el momento ideal para inaugurar la Pop Up Experience de Pernod Ricard y Vinos América en Andares, un espacio pensado para encontrar etiquetas especiales y detalles personalizados.

El corte de listón se llevó a cabo en el pasillo central de Andares, frente al restaurante La Docena, donde invitados se reunieron para conocer de primera mano esta propuesta dedicada a los amantes de los destilados premium y prestige. Entre brindis y buenos deseos, los asistentes descubrieron un concepto que reúne precios especiales, regalos sorpresa y la posibilidad de personalizar botellas con nombres o mensajes grabados.

Dentro del portafolio presentado destacan marcas como Chivas Regal 18, The Glenlivet y Ojo de Tigre, mezcal artesanal mexicano de perfil suave y equilibrado.

La Pop Up Experience permanecerá abierta del 5 al 30 de junio, consolidándose como una parada obligada para quienes buscan un regalo especial por el Día del Padre o una experiencia distinta en torno al mundo de los destilados.

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