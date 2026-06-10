Junio, mes en el que se celebra el Día del Padre, se convirtió en el momento ideal para inaugurar la Pop Up Experience de Pernod Ricard y Vinos América en Andares, un espacio pensado para encontrar etiquetas especiales y detalles personalizados.

El corte de listón se llevó a cabo en el pasillo central de Andares, frente al restaurante La Docena, donde invitados se reunieron para conocer de primera mano esta propuesta dedicada a los amantes de los destilados premium y prestige. Entre brindis y buenos deseos, los asistentes descubrieron un concepto que reúne precios especiales, regalos sorpresa y la posibilidad de personalizar botellas con nombres o mensajes grabados.

Dentro del portafolio presentado destacan marcas como Chivas Regal 18, The Glenlivet y Ojo de Tigre, mezcal artesanal mexicano de perfil suave y equilibrado.

La Pop Up Experience permanecerá abierta del 5 al 30 de junio, consolidándose como una parada obligada para quienes buscan un regalo especial por el Día del Padre o una experiencia distinta en torno al mundo de los destilados.