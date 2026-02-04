Miércoles, 04 de Febrero 2026

Gente Bien | Inauguración

Claudio Limón: Una inauguración inspirada en el sol

En el marco de Art WKND GDL se inauguró la exposición individual No vivirás con los ojos cerrados de Claudio Limón, quien es el creador invitado en esta edición del circuito de arte contemporáneo

Por: Xochitl Martínez

Claudio Limón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Violetta Jáuregui y Juan Carlos López. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Nacho Vázquez y Pilar Manrique. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026

Erick Millán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Santy Barba, Eyden Barba e Yvette Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Celia Sanchez y Mafer del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026

Benito Santos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Tania Gaxiola, Erick Millán y Natalia Ordaz. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Santiago Villaseñor y Mario Michel. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026

Daniela Godínez, Andrea Godínez, Reina Barragán y Daniela Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Renata Hernández y Katia Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026

Sofía Anguiano, Marisol Covarrubias y Alejandra González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Alejandra Nieto, Ana Paula Nieto y Andrea Nieto. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

Paulina Barragán, Jacqueline Castañeda y Jennifer Caro. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026

Alex Siordia, Karina Manterola, Fer Santana, Karla Rivera y Ricardo Luévanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Ángela Vázquez, Aissa Alfaro, Esther Cabello, Ivette Iberri y Beatriz Narro. GENTE BIEN JALISCO / M. RACHED

El anfitrión recibió a los invitados con una sonrisa para después darse a conocer la obra, que consiste en una serie de pinturas inspiradas en el sol, que provocan la reflexión sobre la conciencia, la atención y la luz como estado vital. La colección está integrada por 11 piezas de acrílico sobre tela en mediano y gran formato, cuadradas y monocromáticas en azul sobre blanco que se convierten en una afirmación silenciosa de vivir despiertos, atentos y siempre en la luz.

Durante el cóctel se ofrecieron bebidas como tequila mineral, paloma y margarita, mientras el ambiente estuvo amenizado por Mini Gaston.

Asimismo, Claudio Limón hizo una preapertura de Motor, un nuevo espacio concebido para fomentar la creación, producción y difusión artística, así como el intercambio entre artistas, públicos y agentes culturales, con dos exposiciones de Lazzaro Rotas y H. Anaya.

 

Evento: Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026.

Lugar: Casa Limón.

Fecha: 30 de enero de 2026.

Invitados: Alrededor de 600.

Patrocinadores: Tequila Don Julio, Mini Gaston, Agua Patrona Mía.

