El anfitrión recibió a los invitados con una sonrisa para después darse a conocer la obra, que consiste en una serie de pinturas inspiradas en el sol, que provocan la reflexión sobre la conciencia, la atención y la luz como estado vital. La colección está integrada por 11 piezas de acrílico sobre tela en mediano y gran formato, cuadradas y monocromáticas en azul sobre blanco que se convierten en una afirmación silenciosa de vivir despiertos, atentos y siempre en la luz.

Durante el cóctel se ofrecieron bebidas como tequila mineral, paloma y margarita, mientras el ambiente estuvo amenizado por Mini Gaston.

Asimismo, Claudio Limón hizo una preapertura de Motor, un nuevo espacio concebido para fomentar la creación, producción y difusión artística, así como el intercambio entre artistas, públicos y agentes culturales, con dos exposiciones de Lazzaro Rotas y H. Anaya.

Evento: Inauguración de la exposición “No vivirás con los ojos cerrados” en Art WKND GDL 2026. Lugar: Casa Limón. Fecha: 30 de enero de 2026. Invitados: Alrededor de 600. Patrocinadores: Tequila Don Julio, Mini Gaston, Agua Patrona Mía.

JG