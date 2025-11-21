Para Sandoval, la música es su terapia y forma de vida. Ahora está de regreso a la escena con “A China o a Japón”, el primer sencillo de su nuevo álbum Estrella Fugaz, una combinación que combina introspección, libertad creativa y un sonido pop romántico que ha definido su carrera.

¿Qué expectativas tienes con “A China o a Japón”?

“La primera es anunciar mi regreso a la música después de ocho años de estar fuera del ojo público, y trabajar en mi vigencia en los escenarios. Mi misión es hacerle ver a mi público que pronto estaré de gira y que quiero dar los shows que se merecen”.

GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

¿Qué significa para ti Estrella Fugaz?

“Marca mi regreso, creo en un álbum completo porque vas segmentando por nombre las canciones que marcan tu época. Es un disco que tiene la misma esencia que he manejado siempre de baladas, ilusión y desamor. Me da mucha emoción este álbum, porque me hace ver todos los errores del pasado y hacer las cosas mejor hoy con más madurez”.

¿Qué te inspiró en esta nueva etapa?

“Lo mismo, la vida, enamorarme y recibir malas experiencias del amor, por eso no me he casado (risas), pero me inspira poder darle seguimiento a las canciones tanto de Lu y de Sandoval con este nuevo enfoque y nuevo disco a un mejor show que valga la pena de cada asistente que quiere recordar y descubrir mi música”.

GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Cuéntanos sobre la creación del video “A China o a Japón”:

“Nos fuimos a Vail en otoño cuando todo es amarillo y era el escenario perfecto para hacerlo, encontrando lugares increíbles y haciendo los playbacks de todo se hizo el primer experimento del primer video hecho por mí y por mis amigos. El resultado fue muy bueno para ser el primero, y así serán los siguientes”.

¿Tienes planeada una gira?

“Primero tengo que acabar la promoción de este sencillo y empezar los ensayos y creo que para marzo del próximo año se abrirán ya las fechas”.

GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

¿Qué cambio en mí todos estos años?

“Cambio mi madurez emocional, entendí qué es perderlo todo y hacer mi duelo para no caerme sino levantarme. Le bajé a las expectativas que me hacían daño y empecé a hacerlo todo de un modo que ya lo que quiero es gozar el proceso y no atormentarme en comparaciones ni en listas de popularidad. Cambié de hábitos tanto física como espiritualmente y hoy me siento mejor que nunca y se me nota, entonces en la música seguimos igual solo que con un enfoque diferente y mucho más sano. Hoy la industria de la música está cada vez más difícil y compleja, nadie tiene la fórmula y cada vez hay más oferta y demanda, es muy difícil sobresalir entre tantas opciones. Mi ventaja son los años que llevo en la industria y las canciones que están marcadas en el corazón de la gente”.

GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

+ de Sandoval

Drink: Agua.

Platillo: Carne en su jugo.

Libro: Biblia.

App: Chat GPT.

Película: Narnia.

Serie: The Chosen.

Fin de semana perfecto: Lo que sea pero con amigos.

No sales sin: Mi celular.

Perfume: Le Labo.

Sueño por cumplir: Triunfar en España.

Viaje: Israel.

Pasión: Música.

GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

web: www.soysandoval.com

TikTok: @sandovaloficial

YouTube: Sandoval Oficial

Spotify: Sandoval

