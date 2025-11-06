Jueves, 06 de Noviembre 2025

Montblanc llega a Midtown: Una noche para escribir historia

Montblanc abrió oficialmente sus puertas en el corazón de la ciudad, invitando a todos a descubrir la belleza de escribir, crear y dejar huella... una firma a la vez

Por: Maité Ruiz Velasco

Daniela Fridman. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Silke y Sabine Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / Montblanc Boutique Cocktail Opening

Óscar Barrera y Christianne Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Alex Fernández y Alexia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Alfonso Herrera y Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / Montblanc Boutique Cocktail Opening

Michele Lorusso, Damián Suárez, Chiara Parravicini y Jorge López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Lozano, Chucho Martínez y Juan Pablo Partida. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Victoria Rivera, Yanik Kuri, Marifer Navarrete, Andrea Velasco y Majo Cuéllar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Klein, Camila Valero y Eréndira Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Sylvain Costof y Lorena Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Montblanc Boutique Cocktail Opening.

Mónica Ochoa y Ana Lambarri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Nadia Tamez y Laura Koen. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrea Castro. GENTE BIEN JALISCO / Montblanc Boutique Cocktail Opening.

Carlos Salcido. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Katya Contreras, Karina Manterola, Marcela Preciado y Noé Suro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gerardo Valle, Juan Pablo Jiménez y Raúl de la Cerda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Karla Berroa, Edith Macías y Michel Sosa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carlos Ferrer y Ana Tesada. GENTE BIEN JALISCO / Montblanc Boutique Cocktail Opening

En una noche dedicada al lujo, la elegancia y la creatividad, Montblanc celebró la apertura de su nueva boutique en Midtown Guadalajara. El exclusivo opening reunió a 150 invitados el pasado 28 de octubre, quienes se dieron cita en punto de las 7:30 de la noche para vivir una velada inolvidable. Más tarde se realizó el tradicional corte de listón, dando paso a la experiencia de recorrer la boutique, un espacio que captura el equilibrio perfecto entre innovación y tradición.

Elementos cálidos, maderas finas, piedra volcánica y piezas de arte contemporáneo de los talentos mexicanos Raúl de la Cerda y Adrián Guerrero dieron vida a un ambiente sofisticado que rinde homenaje al legado de Montblanc. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de actividades especiales como el “Tree of Writing”. Además, se destacó la imponente escalera escultórica y el escritorio diseñado por Marco Tomasetta, símbolos de inspiración y creatividad que representan la filosofía de Montblanc. Así, Montblanc abrió oficialmente sus puertas en el corazón de la ciudad, invitando a todos a descubrir la belleza de escribir, crear y dejar huella... una firma a la vez.

Evento: Montblanc Boutique Cocktail Opening.

Fecha: 28 de octubre 2025.

Lugar: Midtown Jalisco.

