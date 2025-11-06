En una noche dedicada al lujo, la elegancia y la creatividad, Montblanc celebró la apertura de su nueva boutique en Midtown Guadalajara. El exclusivo opening reunió a 150 invitados el pasado 28 de octubre, quienes se dieron cita en punto de las 7:30 de la noche para vivir una velada inolvidable. Más tarde se realizó el tradicional corte de listón, dando paso a la experiencia de recorrer la boutique, un espacio que captura el equilibrio perfecto entre innovación y tradición.

Elementos cálidos, maderas finas, piedra volcánica y piezas de arte contemporáneo de los talentos mexicanos Raúl de la Cerda y Adrián Guerrero dieron vida a un ambiente sofisticado que rinde homenaje al legado de Montblanc. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de actividades especiales como el “Tree of Writing”. Además, se destacó la imponente escalera escultórica y el escritorio diseñado por Marco Tomasetta, símbolos de inspiración y creatividad que representan la filosofía de Montblanc. Así, Montblanc abrió oficialmente sus puertas en el corazón de la ciudad, invitando a todos a descubrir la belleza de escribir, crear y dejar huella... una firma a la vez.

Evento: Montblanc Boutique Cocktail Opening. Fecha: 28 de octubre 2025. Lugar: Midtown Jalisco.

CP