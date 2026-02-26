Marmoleo Steak House: Celebra su primer aniversario

Los invitados desfilaron por la alfombra como celebridades, además de que se tomaron fotos en un muro alusivo a este primer año de apertura, en el que se escuchó música de un saxofonista, mariachi, música acústica y DJ.Después de la bendición del lugar, los invitados disfrutaron los platillos y bebidas que ofrece Marmoleo Steak House, el cual se caracteriza por tener una extensa carta de cortes de carne de primera calidad, destacando su portafolio que llevan a la mesa del comensal en cofres de madera congelados, para mostrar el corte antes de su cocción.Marmoleo Steak House es el restaurante ideal para los amantes de un buen corte. Es importante resaltar que para Semana Santa contará con un extenso menú.JG