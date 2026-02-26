Marmoleo Steak House: Celebra su primer aniversario

Los invitados desfilaron por la alfombra como celebridades, además de que se tomaron fotos en un muro alusivo a este primer año de apertura, en el que se escuchó música de un saxofonista, mariachi, música acústica y DJ.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario de Marmoleo Steak House

Después de la bendición del lugar, los invitados disfrutaron los platillos y bebidas que ofrece Marmoleo Steak House, el cual se caracteriza por tener una extensa carta de cortes de carne de primera calidad, destacando su portafolio que llevan a la mesa del comensal en cofres de madera congelados, para mostrar el corte antes de su cocción.

GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez

Héctor Estrada y Alex Salcedo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Marmoleo Steak House es el restaurante ideal para los amantes de un buen corte. Es importante resaltar que para Semana Santa contará con un extenso menú.

Gabriela García y Héctor Estrada. GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario de Marmoleo Steak House

GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez

Evento: Primer aniversario de Marmoleo Steak House. Lugar: Av. México 2929, Col. Vallarta Norte. Fecha: 20 de febrero de 2026. Invitados: 100. Marmoleo Steak House Av. México 2929, Col. Vallarta Norte. Tel. 33 19 78 97 22. Página Web: marmoleogdl.com Facebook: Marmoleo Steak House Instagram: @marmoleo.gdl

