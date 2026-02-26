Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Aniversario

Marmoleo Steak House: Celebra su primer aniversario

El restaurante Marmoleo Steak House celebró su primer aniversario, por lo que contó con una alfombra roja para hacer de este día una velada especial

Por: Xochitl Martínez

Claudia Zaragoza, Allison Cuevas y César Espinoza. GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez

Claudia Zaragoza, Allison Cuevas y César Espinoza. GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez

Los invitados desfilaron por la alfombra como celebridades, además de que se tomaron fotos en un muro alusivo a este primer año de apertura, en el que se escuchó música de un saxofonista, mariachi, música acústica y DJ.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026
GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario de Marmoleo Steak House

Después de la bendición del lugar, los invitados disfrutaron los platillos y bebidas que ofrece Marmoleo Steak House, el cual se caracteriza por tener una extensa carta de cortes de carne de primera calidad, destacando su portafolio que llevan a la mesa del comensal en cofres de madera congelados, para mostrar el corte antes de su cocción.

GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez
Héctor Estrada y Alex Salcedo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Marmoleo Steak House es el restaurante ideal para los amantes de un buen corte. Es importante resaltar que para Semana Santa contará con un extenso menú.

Gabriela García y Héctor Estrada. GENTE BIEN JALISCO / Primer aniversario de Marmoleo Steak House
GENTE BIEN JAISCO / T. Martínez

Evento: Primer aniversario de Marmoleo Steak House.

Lugar: Av. México 2929, Col. Vallarta Norte.

Fecha: 20 de febrero de 2026.

Invitados: 100.

Marmoleo Steak House

Av. México 2929, Col. Vallarta Norte.

Tel. 33 19 78 97 22.

Página Web: marmoleogdl.com

Facebook: Marmoleo Steak House

Instagram: @marmoleo.gdl

JG

Temas

  • Aniversario
  • Marmoleo Steak House
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Héctor Estrada
  • Alex Salcedo
  • Gabriela García
  • Claudia Zaragoza
  • Allison Cuevas
  • César Espinoza

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones