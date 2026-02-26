La Casa del Waffle: Inaugura nueva sucursal en Plaza San Isidro

El anfitrión recibió a los invitados con la calidez que caracteriza a la marca, que reunió a clientes, colaboradores e invitados especiales como el licenciado Misael Simón de la Madrid, director de la Dirección General Jurídica de Zapopan, quien acompañó el acto protocolario y participó en el tradicional corte de listón, posterior a las palabras de bienvenida por parte del corporativo.

Tras el mensaje de bienvenida se realizó la bendición de las instalaciones. Luego se realizó el corte de listón, y los asistentes hicieron un recorrido por el lugar y disfrutaron de un desayuno con algunos de los platillos más representativos del restaurante como waffle con frutas, waffle sándwich belga, waffle Ferrero, hot-cakes, chilaquiles con huevo y blintzes acompañados por café y bebidas especiales.

Fundada en 1997 en Ajijic, Jalisco, La Casa del Waffle continúa creciendo y reafirmando su compromiso de ofrecer espacios acogedores donde las familias puedan compartir momentos especiales alrededor de la mesa.

Evento: Inauguración de La Casa del Waffle sucursal Plaza San Isidro. Lugar: Plaza San Isidro. Fecha: 17 de febrero de 2026. Invitados: 130. La Casa del Waffle Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín 221, San José del Bajío, Zapopan, Jalisco. Plaza San Isidro Tel. 33 16 54 65 26. Página Web: www.lacasadelwaffle.com.mx

