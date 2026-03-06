La empresaria, líder social y humanista Irma Serafina González Hernández es maestra en Ciencias de la Familia, quien en este momento ocupa las presidencias de Grupo Tequilero México, de Agroservicios Arandas Internacional, así como del Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, INADEJ, que es una asociación civil.

Su principal logro en Grupo Tequilero México es “consolidar una empresa competitiva a nivel internacional sin perder el alma, poniendo al centro a la persona. Soy muy humanista, he buscado implementar procesos basados en nuestra cultura familiar y ética”.

Mientras que los objetivos que faltan por alcanzar “es seguir posicionando nuestras marcas propias con identidad sólida, así como dejar estructuras que trasciendan con orden, unidad y propósito”.

Acerca de su labor en el Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco platica que “desde hace más de 30 años trabajamos por el bienestar de la sociedad en cinco ramas que son rehabilitación, nutrición, odontología, personas con discapacidad y proyectos productivos- emprendimiento social. Actualmente impulsamos un programa de salud mental que es el de prevención de violencia y desarrollo comunitario.

Se considera una mujer convencida de que toda acción empresarial y social debe enfocarse en la dignidad de las personas, “porque nada nos pertenece, somos administradores temporales de los dones que Dios nos confía”, por lo que ser mujer dentro del mundo empresarial y tequilero ha sido un mundo hermoso, desafiante y que le encanta porque le gustan los retos, a lo que menciona “me gusta trabajar, buscando las oportunidades y demostrar que la firmeza puede ir de la mano con la sensibilidad”.

Irma Serafina trabaja para sentirse bien, inspirar a otras mujeres para agradar a Dios, trabajar para su familia, sus colaboradores y la comunidad. Destaca que “el éxito verdadero no se mide sólo en utilidades en una empresa o donde quiera que tú estés, sino en el impacto humano que generamos”.

Y para este 8 de Marzo comparte un poderoso mensaje para las mujeres, diciendo “creamos en nosotras”, hay que prepararse y fortalecer el carácter y espíritu, “porque si tú estás llena de valores, de amor y con preparación el liderazgo no es para imponer, es para construir y una mujer construye mucho, ya que es el pilar de una familia y cuando transformas a una mujer dentro de una familia es transformadora de ella primero, luego de su pareja o de su entorno familiar y también de su entorno social”.

