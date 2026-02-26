El sábado 21 de febrero hubo una cena de premiación organizada por el comité de Las Cañadas Country Club donde estuvieron presentes los jugadores e invitados, acompañados por marcas patrocinadoras, terminando el evento cerca de las 11:30 de la noche donde se hicieron entrega de todos los premios y trofeos de ganadores.A la cena acudieron 300 invitados, quienes disfrutaron de una cena que incluyó crema de calabaza, filete mignon y postre de pera al vino tinto; decoración a cargo de Edith González y música de Zzazy Eventos. Entre los regalos destacaron Reloj Cuervo y Sobrinos, Joyería Renata Larios, premios en efectivo y más.Estuvieron presentes Dalel Menduet y Luis Larios, de Grupo Macame, felicitando a los participantes y entregando la copa al campeón de campeones, Oliver Isaac Trapero.LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA CAMPEONATO3° Carlos Humberto Haro Romero (Nayar Club Campestre)2° Guillermo Silva González Luna (Guadalajara Country Club)1° Oliver Isaac Trapero (Guadalajara Country Club)JG