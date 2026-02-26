Jueves, 26 de Febrero 2026

Las Cañadas Country Club: Celebran el 56 aniversario de su torneo anual de golf

Con éxito se llevó a cabo el 56° Torneo Anual de Golf de Las Cañadas Country Club donde participaron 260 jugadores

Por: Aracely Aguilera

Uriel Barroso, Daniel Álvarez y Guillermo Vega. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El sábado 21 de febrero hubo una cena de premiación organizada por el comité de Las Cañadas Country Club donde estuvieron presentes los jugadores e invitados, acompañados por marcas patrocinadoras, terminando el evento cerca de las 11:30 de la noche donde se hicieron entrega de todos los premios y trofeos de ganadores.

Abraham Tamayo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026
Omar Modad. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Anual de Golf

A la cena acudieron 300 invitados, quienes disfrutaron de una cena que incluyó crema de calabaza, filete mignon y postre de pera al vino tinto; decoración a cargo de Edith González y música de Zzazy Eventos. Entre los regalos destacaron Reloj Cuervo y Sobrinos, Joyería Renata Larios, premios en efectivo y más.

Jonathan Iván Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Diego García. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Estuvieron presentes Dalel Menduet y Luis Larios, de Grupo Macame, felicitando a los participantes y entregando la copa al campeón de campeones, Oliver Isaac Trapero.

Daniela Estrada y Ana Paula Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA CAMPEONATO

3° Carlos Humberto Haro Romero (Nayar Club Campestre)

2° Guillermo Silva González Luna (Guadalajara Country Club)

1° Oliver Isaac Trapero (Guadalajara Country Club)

Carlos Coello. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026
Luis Vallarta. GENTE BIEN JALISCO / Torneo Anual de Golf

Evento: Torneo Anual de Golf.

Fecha: Miércoles 18 de febrero.

Lugar: Las Cañadas Country Club.

JG

