El entretenimiento en Guadalajara está de pie, y a partir de hoy hay una variedad de eventos de todo tipo en los principales recintos de la ciudad. Consulta la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu esparcimiento.

Rodrigo Murray protagoniza Leonardo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/MARIANA XARENI.

Leonardo

Rodrigo Murray protagoniza este monólogo, en el que lleva de la mano a los espectadores por la Italia renacentista y trae de regreso al convulso siglo XXI. Interactuando con una monumental pieza diseñada por Sebastián, bautizado como Leonardo, el monólogo conecta con la creatividad, curiosidad y el pensamiento visionario de Leonardo da Vinci con el presente. La trama se transforma en una historia personal, que se identifica con la vida privada del protagonista como el incansable espíritu de da Vinci, en un juego teatral de transformaciones y desdoblamientos en el tiempo. Para adolescentes y adultos.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

20 de febrero, 20:00 hrs. 21 de febrero, 19:00 hrs.

De $350 a $600.

Despechadas

En el marco de su gira De mujer a mujer, las cantantes María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres ofrecerán un concierto en el escenario jalisciense, donde interpretarán los éxitos de su carrera cantándole al amor y al desamor. Disfruta de una gran velada con temas como Noche de copas, No soy una muñeca, Un nuevo amor, Luna Mágica, entre otros.

Arena Guadalajara.

26 de febrero, 21:00 hrs.

De $377 a $3,138.

Anna Ciocchetti, Issabela Camil y Sabine Moussier protagonizan la obra de teatro Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve

Basado en el best-seller de Daniela Di Segni con la adaptación teatral de Andrés Tulipano, la obra de teatro dirigida por Antonio Escobar, cuenta con las actuaciones de Anna Ciocchetti, Issabela Camil y Sabine Moussier. La trama se centra en tres mujeres, quienes intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. Disfruta de una obra con alto contenido humano que reivindica la sexualidad femenina con enorme sensibilidad y gran sentido del humor.

Teatro Galerías.

22 de febrero, 17:00 hrs.

$450, $550, $700 y $800.

El Teatro Galerías será el escenario para disfrutar de la 9ª Sinfonía de Beethoven. ESPECIAL/CORTESÍA DELBEC PRODUCCIONES.

9ª Sinfonía de Beethoven

La Orquesta Sinfónica de Jalisco junto con el Coro Verdi ofrecerá un concierto, en el que interpretarán una de las obras maestras de la historia de la música, la Novena Sinfonía del reconocido compositor Ludwig van Beethoven. La pieza contiene un mensaje de unidad, paz y esperanza con el Himno de la alegría. Disfruta de una alentadora velada musical.

Teatro Galerías.

20 de febrero, 20:00 hrs.

$600, $750, $850 y $950.

Las voces del amor Vol. 2 es un concierto que se realizará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA ARTURO CISNEROS.

Las voces del amor Vol. 2

Gracias al éxito de su primera presentación, este concierto regresa al escenario con tres agrupaciones que marcaron a toda una generación. Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros se reúnen de nueva cuenta para ofrecer una velada inolvidable llena de nostalgia, romance y canciones de amor que siguen tocando el corazón, temas que nunca pasan de moda.

Teatro Diana.

22 de febrero, 18:00 hrs.

De $300 a $1,500.

El espectáculo John Williams sinfónico se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER-ARINACION IMAGO.

John Williams sinfónico

Es un espectáculo sinfónico en homenaje al legado de John Williams interpretado por la Orquesta Solistas de América con una instrumentación cuidadosamente seleccionada para capturar la grandeza y emotividad de su repertorio. Asimismo, se resalta la importancia de la música en el cine como género sinfónico, el programa incluye una selección de las icónicas bandas sonoras que van desde Star Wars hasta Schindler’s List, ofreciendo un recorrido por su obra.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 de febrero, 19:30 hrs.

De $300 a $800.

Mayela Orozco “La Consentida” ofrecerá su espectáculo Una noche para sentir en Escenik Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Mayela Orozco “La Consentida”

La reconocida intérprete con más de 30 años de trayectoria brindará el espectáculo Una noche para sentir, un concepto diseñado para revivir las épocas doradas de la música en español a través de un viaje por géneros y artistas que han marcado generaciones como Emmanuel, Yuri, Lupita D’Alessio, Jenni Rivera así como canciones contemporáneas de María José, Natalia Jiménez y Yurida, en un ambiente íntimo y bohemio. Este show es para mayores de 18 años.

Escenik Teatro Bar de Palcco.

20 de febrero, 20:00 hrs.

$450.

Otros Eventos

El Auditorio Telmex será el escenario para el concierto de La Adictiva. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Zaz

Teatro Diana. 20 de febrero, 21:00 hrs. De $500 a $2,200.

La Adictiva

Auditorio Telmex. 21 de febrero, 21:00 hrs. De $350 a $1,850. $2,800 VIP.

Zelda Symphonic Odyssey

Palcco. 21 de febrero, 20:00 hrs. De $600 a $1,000.

Kali Uchis

Auditorio Telmex. 22 de febrero, 20:00 hrs. De $760 a $3,379.

Imperios y dragones

Palcco. 22 de febrero, 17:00 hrs. $900.

Silvana Estrada

Teatro Diana. 26 de febrero, 21:00 hrs. De $400 a $1,450.

Getback Beatlemania!

Teatro Galerías. 26 de febrero, 20:30 hrs. $500, $700 y $800.

Esteman & Daniella Spalla

Amorío Tour. Auditorio Telmex. 26 de febrero, 21:00 hrs. De $580 a $2,100.

Ray Coyote presenta: Live in Europe

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de febrero, 21:00 hrs. $200.

XM