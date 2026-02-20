El fin de semana está aquí y los estrenos de cine ya se encuentran en las salas cinematográficas de la ciudad. Revisa en este espacio las nuevas películas que ingresan a la cartelera de cine tapatía y elige la de tu interés, sin duda, hay más de una opción que te gustará ver en la pantalla grande.

Amélie y los secretos de la lluvia

Nominada al Oscar® como Mejor Película Animada, Amélie y los secretos de la lluvia es una coproducción de Francia y Bélgica que se ha consagrado ya como una de las cintas más bellas del último año.

Esta es la historia de una pequeña niña que, al cumplir los tres años, vivirá experiencias que le ayudarán a comenzar a construirse una visión del mundo. De nacionalidad belga, pero viviendo en Japón, la chiquilla afrontará con asombro todo lo que recibirá de su mezcla cultural, así como del amor de quienes le rodean.

Toma Nota

Una de las productoras de la película —Nidia Santiago— es de nacionalidad mexicana, así que hay un pedacito de este país en esa premiada producción.

Es para ti si…

Quieres ver una película animada hermosísima y que te derretirá el corazón.

Líbralos del mal

El fulminante cineasta Osgood “Oz” Perkins regresa a los cines con su nueva y aclamada cinta: Líbralos del mal. El realizador de Longlegs y El Mono, ahora cuenta ahora la historia de Liz (interpretada por una comprometida Tatiana Maslany), una mujer que viaja junto con su pareja a una cabaña con el motivo de celebrar un aniversario muy romántico. Sin embargo, la situación se convertirá en un infierno cuando los aterradores secretos de esa propiedad los pongan en peligro.

Muy al estilo de Perkins, el filme estira las convenciones del género y de las atmósferas del terror para entregar una pieza imperdible para los fans de este tipo de películas.

Toma Nota

El realizador utiliza recursos del folk horror y del terror elevado para crear una pieza que reflexiona sobre la misoginia, la masculinidad tóxica y el patriarcado.

Es para ti si…

Eres un gran fan de las películas de Osgood Perkins y lo reconoces como una de las voces más importantes del terror contemporáneo.

¿Está funcionando esto?

Bradley Cooper vuelve al ruedo como director y guionista, ahora con una corrosiva comedia dramática ambientada en el mundo de los standuperos.

Un hombre observa cómo su matrimonio se va al garete, mientras intenta encontrar su lugar dentro de la escena cómica de Nueva York. En tanto, su esposa intenta reconectar con las cosas que le dieron sentido en sus años felices. Juntos (¿o separados?) tendrán que lidiar con las consecuencias de sus decisiones.

Protagonizada por Will Arnett y Laura Dern, quienes ofrecen actuaciones espectaculares en esta pieza sobre relaciones en la adultez.

Toma Nota

Esta es la primera película dirigida por Bradley Cooper que no logra ninguna nominación al Oscar. Sus filmes previos habían logrado reconocimiento: Nace una estrella y Maestro.

Es para ti si…

Quieres ver una comedia sobre relaciones que está coronada con grandes actuaciones.

Cosmos. ESPECIAL/PIANO.

Cosmos

El cineasta suizo Germinal Roaux ha convertido en largometraje su experiencia al visitar el estado mexicano de Yucatán, a donde llegó para tomar fotografías en una comunidad maya. “Aquel encuentro con la gente, el paisaje y la luz del lugar sembró la semilla de una historia que tardaría casi 15 años en escribirse y concretarse”, afirma la distribuidora Piano en un comunicado.

Con diálogos en maya y en español, "Cosmos" narra la historia de una viuda enferma y un hombre maya que es guardián de la naturaleza y los espíritus. A pesar de sus diferencias, entre ambos podría bordarse una inesperada amistad.

Toma Nota

El filme formó parte del FIFDH (Festival du film et forum international sur les droits humains) que se celebra en Ginebra y que celebra las historias que dignifican los derechos humanos.

Es para ti si…

Quieres ver una pieza de cine de arte que aborda temas como la vejez, la amistad, la muerte y la belleza de la vasta cosmovisión maya.

Muerte en invierno

La icónica Emma Thompson es la protagonista de este relato de suspenso sobre una mujer que viaja por un camino nevado cuando, sin quererlo, interrumpe el secuestro de una jovencita. De pronto, se dará cuenta que ella se ha convertido en la única esperanza de la chica en peligro. Esta cinta formó parte de las programaciones de los festivales de Locarno y Varsovia.

Toma Nota

El director Brian Kirk es mejor conocido por su trabajo en series de televisión como Game of Thrones, The Jackal, Luther y Penny Dreadful.

Es para ti si…

Sabes que una actuación de Emma Thompson es siempre garantía.

Epic: Elvis Presley en concierto

Con toda la espectacularidad de la pantalla IMAX llega EPiC: Elvis Presley In Concert, una experiencia musical que le volará la cabeza a todos los fanáticos del Rey. El filme es un rockumental de gran envergadura creado por Baz Luhrmann, el mismo que dirigió la aclamada cinta "Elvis" en 2022. Sin duda, una pieza perfecta para melómanos y para todos aquellos que quieran profundizar más en el legado de uno de los iconos indelebles de la música.

Toma Nota

El filme de 97 minutos se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto, donde tuvo una recepción positiva.

Es para ti si…

¡Eres el más fan de Elvis!

Catástrofe en el aire

Película china de acción que cuenta la historia de Gao Haojun, un experto en seguridad internacional que viaja en el avión más grande del mundo durante su vuelo inaugural. Allí coinciden su ex esposa y su hija invidente, justo cuando un grupo armado secuestra la aeronave. Con su hija entre los rehenes, enfrentará una carrera contrarreloj para salvarla, liberar el avión y frustrar los planes de los secuestradores.

Toma Nota

La cinta gozó de éxito comercial en China y Hong Kong, donde permaneció por varias semanas entre los 10 estrenos más vistos en cines.

Es para ti si…

Te gustan las películas de secuestros aéreos o sientes curiosidad de ver qué propone el cine chino dentro de este género.

Re-Estreno

Kill Bill: The whole bloody affair. ESPECIAL/+QUE CINE.

Kill Bill: The whole bloody affair

En 2003 y 2004 (respectivamente) se estrenaron los dos volúmenes de Kill Bill, el díptico de acción y venganza que permanece entre las más grandes obras de Quentin Tarantino.

Por tiempo limitado llega a salas de cine mexicanas Kill Bill: The Whole Bloody Affair, en la que podrás ver las dos películas como una sola pieza fílmica, justo como Tarantino pretendió que ocurriera hace más de 20 años. Acompaña a La Novia (Uma Thurman) en su ajuste de cuentas contra el infame Bill, quien le arrebató la posibilidad de ser feliz.

Toma Nota

Este nuevo corte de cuatro horas y media de duración incluye un flamante segmento animado que te volará la cabeza

Es para ti si…

Kill Bill figura entre tus películas favoritas de lo que va de este siglo.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

