Gente Bien | Aniversario

Loop Creativo: Nimbus Crea celebra 8 años como agencia de branding y marketing digital en Guadalajara

Celebran una nueva etapa como una marca sólida y preparada para competir en esta era 

Por: Aracely Aguilera

Erick Jiménez, Paola Núñez y Alejandro Calderón fueron los anfitriones esa noche / Foto: M.Ruizvelasco

El pasado jueves 19 de febrero Nimbus Crea celebró su Loop Creativo conmemorando el octavo aniversario de la agencia en The Roof São Paulo, consolidándose como un evento estratégico que reunió a colaboradores, clientes, proveedores y aliados estratégicos en torno al branding, el marketing digital y la evolución de las marcas. 

Erick Jiménez, Paola Núñez y Alejandro Calderón / Foto: S.Gómez 


Con ocho años de trayectoria, Nimbus Crea se posiciona como una agencia especializada en branding, estrategia digital, gestión de redes sociales, desarrollo web, así como posicionamiento SEO, todas orientadas a resultados medibles y crecimiento sostenible. 

El equipo de Loop Creativo / Foto: S.Gómez

Loop Creativo surgió de la necesidad de mirar atrás, fortalecer su estructura y evolucionar hacia un nuevo nivel de impacto. La agencia sostiene que cuando la estrategia se integra con contenido sólido para redes sociales y una arquitectura digital bien definida, el crecimiento se vuelve tangible. 

Roberto González y Fer Petersen / Foto: S.Gómez

Este aniversario representa una nueva etapa para continuar construyendo marcas sólidas, adaptables y preparadas para competir en una era impulsada por la inteligencia artificial y la transformación digital constante.
 

Conoce más en https://nimbus.mx

Michelle Martínez, Claudia Santillán y Victoria Ney / Foto: S.Gómez
Alicia Terminel y Denisse Casillas / Foto: S.Gómez 
Sara Villa y Cindy Blanco / Foto: S.Gómez
Gina Quirarte y Tony Salles / Foto: S.Gómez
Erick Jiménez, Paola Núñez y Alejandro Calderón dando la bienvenida / Foto: S.Gómez
Maru Díaz del Castillo y Paola Núñez / Foto: S.Gómez 
Una gran celebración en su octavo aniversario / Foto: M.Ruizvelasco 
Disfrutaron deliciosos cocteles / Foto: M.Ruizvelasco
Se ofreció una barra espectacular de bocadillos dulces y salados / Foto: M.Ruizvelasco
Noche de coctel, amigos y celebración / M.Ruizvelasco
Cuidaron todos los detalles para recibir a sus invitados / Foto: M.Ruizvelasco
Frescos cocteles formaron parte de la variedad / Foto: M.Ruizvelasco

