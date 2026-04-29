Miércoles, 29 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Boda

Regina & Jorge: El comienzo de una nueva etapa

El momento emotivo fue cuando Regina y Jorge bailaron su primera pieza como esposos con el tema Missing Piece de Vance Joy

Por: Xochitl Martínez

Jorge Alejandro Angulo y Regina Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Jorge Alejandro Angulo y Regina Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Inés Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Inés Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Jimena Ramírez y Nicolás Medrano. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jimena Ramírez y Nicolás Medrano. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Montse Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Montse Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Sally López. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Sally López. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Ale Rivera y Diego Leaño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ale Rivera y Diego Leaño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alejandra Solorio y Juan Carlos Herrera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Alejandra Solorio y Juan Carlos Herrera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Yvonne Calderón y Zoé Arregui. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Yvonne Calderón y Zoé Arregui. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Yvonne Christeinicke. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Yvonne Christeinicke. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

María Fernanda y María José Angulo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

María Fernanda y María José Angulo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Jesús Ángel Angulo Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Jesús Ángel Angulo Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris

Lili Angulo. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Lili Angulo. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Jorge Arturo Angulo Rivera y Alma Leticia Macris. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Jorge Arturo Angulo Rivera y Alma Leticia Macris. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Después de tres años de noviazgo Regina y Jorge Alejandro se dieron el “sí, acepto” en una hermosa ceremonia en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la que estuvieron acompañados por sus papás, Yvonne Calderón, Alma Leticia Macris y Jorge Arturo Angulo, sus padrinos, Karla Calderón y Bernardo Padilla, amigos y familiares.

Para celebrar organizaron una gran fiesta junto al wedding planner Kalopsia, en la que Fuziones sirvió el banquete. El momento emotivo fue cuando Regina y Jorge bailaron su primera pieza como esposos con el tema Missing Piece de Vance Joy.

Los recién casados se conocieron en una reunión por el primo de Regina, Iñaki Christeinicke. Duraron tres años de novios y Jorge le propuso matrimonio en Chapala. Su luna de miel la disfrutan en Puerto Escondido y países nórdicos.

Evento: Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris.

Lugar: Cobalto.

Fecha: 18 de abril de 2026.

Invitados: 260.

JG

Temas

  • Boda
  • Cobalto
  • Jorge Alejandro Angulo
  • Regina Aguilar
  • Inés Figueroa
  • Jimena Ramírez
  • Nicolás Medrano
  • Montse Barragán
  • Sally López
  • Ale Rivera
  • Diego Leaño
  • Alejandra Solorio
  • Juan Carlos Herrera
  • Yvonne Calderón
  • Zoé Arregui
  • Yvonne Christeinicke
  • María Fernanda
  • María José Angulo
  • Jesús Ángel Angulo Aguirre
  • Lili Angulo
  • Jorge Arturo Angulo Rivera
  • Alma Leticia Macris
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones