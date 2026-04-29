Después de tres años de noviazgo Regina y Jorge Alejandro se dieron el “sí, acepto” en una hermosa ceremonia en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la que estuvieron acompañados por sus papás, Yvonne Calderón, Alma Leticia Macris y Jorge Arturo Angulo, sus padrinos, Karla Calderón y Bernardo Padilla, amigos y familiares.

Para celebrar organizaron una gran fiesta junto al wedding planner Kalopsia, en la que Fuziones sirvió el banquete. El momento emotivo fue cuando Regina y Jorge bailaron su primera pieza como esposos con el tema Missing Piece de Vance Joy.

Los recién casados se conocieron en una reunión por el primo de Regina, Iñaki Christeinicke. Duraron tres años de novios y Jorge le propuso matrimonio en Chapala. Su luna de miel la disfrutan en Puerto Escondido y países nórdicos.

Evento: Boda de Regina Aguilar Calderón y Jorge Alejandro Angulo Macris. Lugar: Cobalto. Fecha: 18 de abril de 2026. Invitados: 260.

JG