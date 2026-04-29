Laura Fernanda Chávez está emocionada por la llegada de su primer bebé, que llevará por nombre Mateo y junto a su esposo, Cuauhtémoc Ramón Salomón, realizan todos los preparativos para recibirlo con mucho amor.

Laura Fernanda Chávez. GENTE BIEN JALISO / E. Escamilla

GENTE BIEN JALISO / Baby shower de Mateo

Ivonne Bastidas, Blanca Fox y Maru Álvarez. GENTE BIEN JALISO / E. Escamilla

Para compartir esta alegría, la mamá, tías y abuela de Laura Fernanda, le organizaron un baby shower en el coto Villa Marbella para cerca de 40 invitadas, quienes disfrutaron un rico desayuno que incluyó yogurt con frutos rojos, panque de plátano y naranja; pan de elote con salsa de tomate, chilaquiles divorciados, medallones de nopal, panela en salsa verde y mesa de postres.

María Andrea Chávez Larios y Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISO / Revista del 1 de mayo 2026

Catalina Olea, Gaby Bracamontes y Lorena Rojo. GENTE BIEN JALISO / Baby shower de Mateo

Entre las invitadas especiales vino su tía Lorena Larios, cónsul general en Shangai quien vino exclusivamente a su baby shower. Las asistentes llevaron sobres sorpresa y como detalle al despedirse, recibieron cremas de lavanda y llaveros de osos.

María Paula Chávez Larios. GENTE BIEN JALISO / E. Escamilla

Laura Larios y Laura Rodríguez Vela. GENTE BIEN JALISO / Revista del 1 de mayo 2026

Laura Fernanda tiene siete meses de embarazo y es probable que Mateo nazca en CDMX a finales de junio.

Marisela Díaz de Lamadrid y Ale Solbes. GENTE BIEN JALISO / Baby shower de Mateo

Cristy González y Gaby Nevárez. GENTE BIEN JALISO / E. Escamilla

Evento: Baby shower de Mateo. Fecha: Jueves 16 de abril. Lugar: Coto Villa Marbella. Cita: 10:00 am.

JG