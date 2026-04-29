Laura Fernanda Chávez está emocionada por la llegada de su primer bebé, que llevará por nombre Mateo y junto a su esposo, Cuauhtémoc Ramón Salomón, realizan todos los preparativos para recibirlo con mucho amor.Para compartir esta alegría, la mamá, tías y abuela de Laura Fernanda, le organizaron un baby shower en el coto Villa Marbella para cerca de 40 invitadas, quienes disfrutaron un rico desayuno que incluyó yogurt con frutos rojos, panque de plátano y naranja; pan de elote con salsa de tomate, chilaquiles divorciados, medallones de nopal, panela en salsa verde y mesa de postres.Entre las invitadas especiales vino su tía Lorena Larios, cónsul general en Shangai quien vino exclusivamente a su baby shower. Las asistentes llevaron sobres sorpresa y como detalle al despedirse, recibieron cremas de lavanda y llaveros de osos. Laura Fernanda tiene siete meses de embarazo y es probable que Mateo nazca en CDMX a finales de junio.JG