Miércoles, 03 de Junio 2026

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Gente Bien | Bautizo

José Sebastián bienvenido al camino de la fe

Los invitados disfrutaron de una tarde de convivencia entre familia y amistades, quienes acompañaron a la familia Michel Sahagún en este momento tan especial 

Por: Xochitl Martínez

José Alejandro Michel, Sara Judith Sahagún, José Sebastián Michel, Ana Laura Barajas y Alvaro César Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

José Alejandro Michel, Sara Judith Sahagún, José Sebastián Michel, Ana Laura Barajas y Alvaro César Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

El pequeño José Sebastián celebró su bautizo con una ceremonia en la Parroquia San Jorge Mártir oficiada por el presbítero Eduardo Michel, acompañado por sus papás Sara Judith Sahagún y José Alejandro Michel, sus padrinos Ana Laura Barajas y Álvaro César Sahagún, familiares y amigos.

Por ello, se realizó una hermosa fiesta coordinada por Pablo Realzola, el lugar lució una espectacular decoración en blanco y azul por Estudio Brevet.

Ana Laura Barajas, José Sebastián Michel y Alvaro César Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

José Sebastián portó un ropón con capota, fajín y ensamble estilo español, inspirado en la moda infantil europea, que fue confeccionado por costureras del norte de Jalisco.

Alejandro Michel y Cristina Michel. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo de José Sebastián Michel Sahagún

Los invitados disfrutaron de una tarde de plena convivencia entre familia y amistades cercanas, quienes acompañaron a la familia Michel Sahagún en este momento tan especial en sus vidas.

Sara Cervantes con Santiago y Ximena Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

Evento: Bautizo de José Sebastián Michel Sahagún.

Lugar: Terrabambino.

Fecha: 23 de mayo de 2026. Invitados: 180.

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