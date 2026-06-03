El pequeño José Sebastián celebró su bautizo con una ceremonia en la Parroquia San Jorge Mártir oficiada por el presbítero Eduardo Michel, acompañado por sus papás Sara Judith Sahagún y José Alejandro Michel, sus padrinos Ana Laura Barajas y Álvaro César Sahagún, familiares y amigos.

Por ello, se realizó una hermosa fiesta coordinada por Pablo Realzola, el lugar lució una espectacular decoración en blanco y azul por Estudio Brevet.

Ana Laura Barajas, José Sebastián Michel y Alvaro César Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

José Sebastián portó un ropón con capota, fajín y ensamble estilo español, inspirado en la moda infantil europea, que fue confeccionado por costureras del norte de Jalisco.

Alejandro Michel y Cristina Michel. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo de José Sebastián Michel Sahagún

Los invitados disfrutaron de una tarde de plena convivencia entre familia y amistades cercanas, quienes acompañaron a la familia Michel Sahagún en este momento tan especial en sus vidas.

Sara Cervantes con Santiago y Ximena Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026