El pequeño José Sebastián celebró su bautizo con una ceremonia en la Parroquia San Jorge Mártir oficiada por el presbítero Eduardo Michel, acompañado por sus papás Sara Judith Sahagún y José Alejandro Michel, sus padrinos Ana Laura Barajas y Álvaro César Sahagún, familiares y amigos.Por ello, se realizó una hermosa fiesta coordinada por Pablo Realzola, el lugar lució una espectacular decoración en blanco y azul por Estudio Brevet.José Sebastián portó un ropón con capota, fajín y ensamble estilo español, inspirado en la moda infantil europea, que fue confeccionado por costureras del norte de Jalisco.Los invitados disfrutaron de una tarde de plena convivencia entre familia y amistades cercanas, quienes acompañaron a la familia Michel Sahagún en este momento tan especial en sus vidas.