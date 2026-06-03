El Rey del Poder una escultura monumental con fuerza, visión y grandeza

Gilda Garza es una artista plástica mexicana cuya obra ha logrado trascender el lienzo para convertirse en un lenguaje visual propio, reconocible por su potencia simbólica, su color y su narrativa alrededor de figuras de poder, emoción y espiritualidad. Originaria de Torreón, Coahuila, pasó gran parte de su infancia y juventud en Sinaloa. Actualmente reside y desarrolla gran parte de su actividad creativa en Guadalajara, Jalisco.

Nancy Garza y Vivian Silveyra. GENTE BIEN JALISCO / @TONY.NAIPES

Itzy Soto y Maira Carranza. GENTE BIEN JALISCO / Revelación oficial de El Rey del Poder de Gilda Garza

La artista inició con esta escultura La Ruta Escultórica 2026 en Guadalajara y el 21 de mayo fue la revelación oficial de su primera escultura monumental que forma parte de la trilogía El Reino de la Luz. Esta gran escultura se encuentra en la explanada de plaza Andares, creada como símbolo de fuerza, visión y grandeza interior.

Gisella Rossi y Sara Cuéllar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

Gilda Mendivil, Esthela Mendivil, Yolanda Mendivil y Cecilia Mendivil. GENTE BIEN JALISCO / @TONY.NAIPES

El Rey Del Poder es una escultura seleccionada por la Dirección de Cultura de Zapopan como parte del atractivo turístico en el marco del Mundial de Futbol 2026 a celebrarse en la capital tapatía. Esta artista expone paralelamente sus obras en Miami, Los Ángeles, Italia, Londres y Dubái, siendo la primera artista dentro de la Ruta Escultórica Metropolitana 2026 en Jalisco, con esta obra monumental.

Lilian Reyes. GENTE BIEN JALISCO / Revelación oficial de El Rey del Poder de Gilda Garza

Manuel González y María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

La escultura, elaborada con polímeros y óleo, mide 4m. x 2m. Está dispuesta sobre un triángulo de 15 metros de diámetro, creando una experiencia inmersiva donde la luz natural y los reflejos nocturnos modifican la percepción de la escultura a lo largo del día. La propuesta plantea una reflexión clara sobre el arte público contemporáneo: La obra ya no se observa, se habita.

Milton Montoya, Lucía Urbieta, Marco Palafox y David Sarabia. GENTE BIEN JALISCO / @TONY.NAIPES