Tapatías comprometidas y felices nos platican su experiencia

-Leslie de la Torre

“La propuesta fue en La Cruz de Huanacaxtle, a la orilla del mar frente al faro. Después, nos pasamos al faro a cenar y brindar con nuestra familia”.

Leslie de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

-Arantza Bribiesca

“Andrés me pidió matrimonio durante un viaje fa miliar por la Toscana. La propuesta fue en un castillo en ruinas rodeado de paisajes hermosos y viñedos, fue un momento súper especial e inesperado, lleno de amor. Después de la propuesta, mi familia nos tenía preparada una sorpresa, un brunch con champaña para celebrar, además de unas sudaderas de “Bride” y “Groom” que hicieron el momento todavía más bonito e íntimo”.

Arantza Bribiesca. GENTE BIEN JALISCO / Tapatías comprometidas y felices

-Yaina Izar

“La propuesta fue en el Rooftop Punto 935 dentro de Casa Cuarzo Hotel Boutique, estuvimos rodeados de toda nuestra familia y amigos. Fue una noche sú per especial y muy emocionante para los dos. Francisco y yo estamos muy felices de comenzar esta nueva etapa juntos”.

Yaina Izar. GENTE BIEN JALISCO

-Paola Altamiran

“Nos comprometimos en Punta Mita mientras cele brábamos nuestro séptimo aniversario. Fue una pedida muy romántica e íntima que siempre vamos a recordar”.

Paola Altamiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

-Ana Pau Yerenas

“Fue el 2 de agosto 2025 en un pueblito ‘alemán’ que se llama Leavenworth al Norte de Seattle. Mi mejor amiga le ayudó a organizar la pedida haciéndome creer que ella y yo estábamos organizando el viaje pero en realidad ellos ya lo habían organizado"