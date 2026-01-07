Con la ilusión y muchos sueños por cumplir, Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro se presentaron ante el altar de la parroquia de San Francisco Javier de las Colinas para recibir el sacramento del matrimonio con la promesa de amarse toda la vida en una ceremonia oficiada por el padre Emilio Santos. La pareja estuvo acompañada por sus padres, Mónica Velasco Gómez y Bernardo Gutiérrez Navarro; y del novio, Luz Elena Alfaro Gómez y Gabriel Parra García, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Más tarde la recepción fue en La Florida para cerca de 350 invitados, quienes disfrutaron de esta gran fiesta organizada por la wedding planner Titi Espinosa y que lució decorada con velas, flores y telas blancas. Se ofreció también una rica cena que incluyó filete no wellington y salmón maracuyá, como platillos principales, entre otras delicias de postres como mousse carajillo y tarta de manzana.

Lo mejor estaba por venir al centro de la pista con el vals, ya que la pareja eligió O tú o ninguna de Luis Miguel, para seguir la fiesta hasta la madrugada con la música de DJ Abraham Duxe. Esta pareja se conoció en una boda civil en Chapala, duraron cuatro años de novios y ella recibió al anillo de compromiso en Nueva York en noviembre de 2024.

Isabella y Gabriel disfrutaron una increíble luna de miel en Nueva Zelanda y Hawaii. ¡Muchas felicidades!

El ajuar de la novia:

Vestido: Milla Nova

Joyas: Perlas barrocas de Adanro (Aretes de su abuela y modificando un collar de su mamá).

Ramo: Con toque azul y flores blancas.

Evento: Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro. Fecha: Sábado 6 de diciembre. Lugar: Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas.

CP