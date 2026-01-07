Miércoles, 07 de Enero 2026

Isabella y Gabriel: Una promesa de amor eterno

La pareja estuvo acompañada por sus padres, Mónica Velasco Gómez y Bernardo Gutiérrez Navarro; y del novio, Luz Elena Alfaro Gómez y Gabriel Parra García, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa

Por: Aracely Aguilera

Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Olivia Dean, Carolina Ortiz y Ana Cecilia Fernández. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Priscila Lomelí. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sarah Espinosa y Joaquín Baeza. GENTE BIEN JALISCO / Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro

Rafael Rodríguez y Mónica de Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Inés Fuentes y Alejandro Orozco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alvaro Salido, Fernanda Dorantes, Sofía Loera y Bernardo Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Bernardo y Paulina Gutiérrez Velasco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gabriel Parra García y Luz Elena Alfaro Gómez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ricardo Estrada, Diego Bojórquez, Jorge Pérez y Eduardo Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Héctor Valencia y Alejandra Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro

Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Juan Pablo Camarena y Pana Morales. GENTE BIEN JALISCO / Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro

Teresa Ibarra y Gigi Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Montse Gatt y Natalia Sánchez Prosl. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lucy Parra, Nathaniel Foster con James, Tom y Jack Foster. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Mariana González y Oscar Lamadrid. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Con la ilusión y muchos sueños por cumplir, Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro se presentaron ante el altar de la parroquia de San Francisco Javier de las Colinas para recibir el sacramento del matrimonio con la promesa de amarse toda la vida en una ceremonia oficiada por el padre Emilio Santos. La pareja estuvo acompañada por sus padres, Mónica Velasco Gómez y Bernardo Gutiérrez Navarro; y del novio, Luz Elena Alfaro Gómez y Gabriel Parra García, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Más tarde la recepción fue en La Florida para cerca de 350 invitados, quienes disfrutaron de esta gran fiesta organizada por la wedding planner Titi Espinosa y que lució decorada con velas, flores y telas blancas. Se ofreció también una rica cena que incluyó filete no wellington y salmón maracuyá, como platillos principales, entre otras delicias de postres como mousse carajillo y tarta de manzana.

Lo mejor estaba por venir al centro de la pista con el vals, ya que la pareja eligió O tú o ninguna de Luis Miguel, para seguir la fiesta hasta la madrugada con la música de DJ Abraham Duxe. Esta pareja se conoció en una boda civil en Chapala, duraron cuatro años de novios y ella recibió al anillo de compromiso en Nueva York en noviembre de 2024.

Isabella y Gabriel disfrutaron una increíble luna de miel en Nueva Zelanda y Hawaii. ¡Muchas felicidades!

El ajuar de la novia:

Vestido: Milla Nova

Joyas: Perlas barrocas de Adanro (Aretes de su abuela y modificando un collar de su mamá).

Ramo: Con toque azul y flores blancas.

Evento: Boda Isabella Gutiérrez Velasco y Gabriel Parra Alfaro.

Fecha: Sábado 6 de diciembre.

Lugar: Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas.

