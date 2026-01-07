Os Cxlxurs: Una noche de belleza y color

Os Cxlxurs (Os Colours) llevó a cabo una gran fiesta de lanzamiento bajo un dress code en negro y morado, en la que dio a conocer su línea de maquillaje.

César Mushi, el anfitrión y creador de la marca, recibió a los invitados cordialmente, entre ellos destacó la presencia del influencer Doris Jocelyn y Priscy Escoto, entre otros.

Tras la bienvenida, César Mushi ofreció un emotivo discurso sobre su marca, que significa un nuevo paso en su carrera y agradeció a aquellos que lo han apoyado en este proyecto, que busca posicionarse en el rubro de la belleza en México.

Durante el lanzamiento se sirvieron diferentes cocteles, se disfrutó de una pista de baile decorada con bolas disco, de entretenimiento en vivo y se personalizaron cosméticos con el nombre de los asistentes.

Os Cxlxurs (Os Colours) es una marca que celebra la diversidad como identidad y el color como lenguaje. Inspirada en la fuerza visual de los paisajes y la energía cultural de México cuenta con pigmentos que estallan en color, texturas que seducen y una duración que desafía el ritmo latino.

Evento: Fiesta de lanzamiento de Os Cxlxurs. Lugar: Peligro al fondo. Fecha: 4 de diciembre de 2025.

CP