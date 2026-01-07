Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Cumpleaños

Sociales: Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora celebran su cumpleaños

Celebration 35 & 45 Birthday

Por: Aracely Aguilera

Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Nadim Audelo y Paco de la Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Nadim Audelo y Paco de la Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Lorena Godínez y Enrique Quiroz. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Lorena Godínez y Enrique Quiroz. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Yael Lanczyner y Moisés Perla. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Yael Lanczyner y Moisés Perla. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Valeria Bross y Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Valeria Bross y Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ximena González y Catu Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ximena González y Catu Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ricardo Korkowski, Manolo Caro y Édgar Moisés. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ricardo Korkowski, Manolo Caro y Édgar Moisés. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Melín Godínez y Carlos Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Melín Godínez y Carlos Mora. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Carlos García y Raúl Gandarilla. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Carlos García y Raúl Gandarilla. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Álvaro Mayorga. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Álvaro Mayorga. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Arnulfo López y Ana Lanczyner. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Arnulfo López y Ana Lanczyner. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

María Luisa Fabris y Melín Fajardo. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

María Luisa Fabris y Melín Fajardo. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Nora Pérez y Ana Travé. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Nora Pérez y Ana Travé. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Paulina Watanabe, Mónica López, Marifer Mercado y Sandra López. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Paulina Watanabe, Mónica López, Marifer Mercado y Sandra López. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Pepe Saldaña y Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Pepe Saldaña y Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Mario Michel y Santiago Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Mario Michel y Santiago Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Said Gresati y Miguel González. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Said Gresati y Miguel González. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Vladimir García. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Vladimir García. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO/ J. Soltero

Rodrigo Mora se puso a la tarea de imaginar y crear junto a Juan Pablo, y ante la paradoja creativa de lo complicado que puede ser diseñar para uno mismo, que a la vez fuera hermoso pero no necesariamente significativo, así que se dio una pausa, dio un paso hacia atrás y comenzó de nuevo, no para diseñar, sino para solo expresar desde la belleza más profunda.

Para Rodrigo y Juan Pablo la luz siempre ha sido un ritual compartido, así que partieron de ahí, trayendo un milagro de lo cotidiano, en un viaje que comienza desde el amanecer hasta la medianoche y el despertar de la fiesta. Un túnel abierto de arcos, colores naranja, la caída del sol, flores, mesas monolíticas, una estructura cúbica y 200 pasteles de cumpleaños individuales, uno para cada invitado, creando una constelación de dulzura. Sólo 80 de ellos llevan una sola flor, que simbolizan los años que han vivido y de los que aún les quedan. De la luz, se pasan a una carpa nocturna es un espacio estrellado lleno de magia.

Más que diseño fue presencia, un homenaje al amor, al tiempo y a la belleza de lo fugaz. Un amanecer y un atardecer que no desaparece, solo se transforma. La música también transmitió todo el concepto con Omar Zaher DJ hasta el amanecer.

En vez de obsequios, los invitados hicieron una donación especial a Mesón A.C. que salva a los bebés del Sida y atiende a mujeres embarazadas que viven con VIH.

Los festejados pidieron a los invitación una donación a Mesón A.C. que salva a los bebés del Sida, que atiende a mujeres embarazadas que viven con VIH.

Evento: Cumpleaños de Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora.

Fecha: 12 / Diciembre / 2005.

Lugar: Antigua Fábrica Kodak.

MR

Temas

  • Cumpleaños
  • Juan Pablo Orendain
  • Rodrigo Mora
  • Nadim Audelo
  • Paco de la Mora
  • Lorena Godínez
  • Enrique Quiroz
  • Yael Lanczyner
  • Moisés Perla
  • Valeria Bross
  • Amaury Vergara
  • Ximena González
  • Catu Mora
  • Ricardo Korkowski
  • Manolo Caro
  • Édgar Moisés
  • Melín Godínez
  • Carlos Mora
  • Raúl Gandarilla
  • Álvaro Mayorga
  • Arnulfo López
  • Ana Lanczyner
  • María Luisa Fabris
  • Melín Fajardo
  • Nora Pérez
  • Ana Travé
  • Paulina Watanabe
  • Mónica López
  • Marifer Mercado
  • Sandra López
  • Pepe Saldaña
  • Michelle Pourroy
  • Mario Michel
  • Santiago Villaseñor
  • Said Gresati
  • Miguel González
  • Vladimir García
  • Ayari Anaya

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones