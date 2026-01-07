Hyatt Regency Andares Guadalajara: ¡Bienvenido 2026!

El hotel Hyatt Regency Andares Guadalajara realizó una gran celebración de Año Nuevo titulada Winter Gala, con la que se despidió el 2025 con alegría y agradecimiento.El equipo anfitrión recibió a los asistentes con una sonrisa, quienes disfrutaron de una gran velada en compañía de sus seres queridos como familiares y amigos.Después de una cálida bienvenida, los invitados degustaron una cena buffet de cocina internacional, que estuvo acompañada por una barra libre con ron, gin, whisky, brandy, vodka, tequila, vino, mezcal y cognac.Para terminar la noche y dar la bienvenida al año 2026 en la pista de baile con la música de un DJ.El hotel Hyatt Regency Andares Guadalajara ofrece hospitalidad, experiencias culinarias, espacios contemporáneos, elegantes y versátiles para transformar los eventos corporativos y sociales en momentos inolvidables.CP