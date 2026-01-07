Hyatt Regency Andares Guadalajara: ¡Bienvenido 2026!

El hotel Hyatt Regency Andares Guadalajara realizó una gran celebración de Año Nuevo titulada Winter Gala, con la que se despidió el 2025 con alegría y agradecimiento.

Benjamín Moreno y Samantha Hernández. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Carolina Rodríguez y Michel García. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

El equipo anfitrión recibió a los asistentes con una sonrisa, quienes disfrutaron de una gran velada en compañía de sus seres queridos como familiares y amigos.

David Zamarrón, Daniela Sáenz y Dania Zamarrón. GENTE BIEN JALISCO / Celebración de Año Nuevo en Hyatt Regency Andares Guadalajara

Después de una cálida bienvenida, los invitados degustaron una cena buffet de cocina internacional, que estuvo acompañada por una barra libre con ron, gin, whisky, brandy, vodka, tequila, vino, mezcal y cognac.

Eleazar Romo y Jorge Navarro. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Para terminar la noche y dar la bienvenida al año 2026 en la pista de baile con la música de un DJ.

El hotel Hyatt Regency Andares Guadalajara ofrece hospitalidad, experiencias culinarias, espacios contemporáneos, elegantes y versátiles para transformar los eventos corporativos y sociales en momentos inolvidables.

Carolina Rodríguez, Emma García, Sophie García y Michel García. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Celebración de Año Nuevo en Hyatt Regency Andares Guadalajara. Lugar: Hyatt Regency Andares Guadalajara. Fecha: 31 de diciembre de 2025. Invitados: 350.

CP