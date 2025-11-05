Para celebrar las tradiciones de Halloween y Día de Muertos, The American School Foundation of Guadalajara unió ambas festividades en una jornada de convivencia, alegría y cultura escolar. El viernes 31 de octubre se contó con una gran participación de la comunidad con un total de dos mil 500 asistentes, desde padres, alumnos, exalumnos, maestros y personal en general del colegio. Cada sección del colegio organizó diversas actividades alusivas a Halloween y Día de Muertos, desde desfiles y disfraces hasta bailes y presentaciones artísticas, promoviendo la creatividad y la integración de toda la comunidad.

El Director General, David C. McGrath, ofreció unas palabras de bienvenida para inaugurar el evento, resaltando la importancia de esta celebración de Halloween y Día de Muertos, como gran tradición del colegio y oportunidad para reunir a las familias y disfrutar del entusiasmo de ver a los estudiantes, al staff, a los exalumnos y a muchos padres de familia disfrazados.

Después del desfile, las mamás organizaron desayunos en los salones de los niños. En Middle School, las madres se unieron para preparar un desayuno general para todos los alumnos, decorando un espacio especial que fomentó la convivencia y el espíritu festivo. Este año, los Seniors se disfrazaron de personajes de DC Comics, presentando una increíble coreografía compuesta por varias canciones. Su presentación fue el resultado de semanas de preparación y ensayos que comenzaron desde el inicio del ciclo escolar, reflejando su entusiasmo, compromiso y espíritu de equipo.

Desde principios de octubre, la escuela comenzó a llenarse de color. En el área de Kínder, las mamás decoraron con entusiasmo sus espacios; mientras que en Primaria, la fuente se transformó con motivos de Halloween y Día de Muertos, creando un ambiente festivo y acogedor. El altar principal fue un emotivo homenaje a Edgar Rivera, nuestro querido especialista en seguridad. Con profundo respeto y cariño, toda la comunidad se reunió para honrar su memoria, recordando su dedicación y calidez humana, presentes en cada detalle de la ofrenda. También se incluyó un espacio especial para recordar a los familiares cercanos -hijos, padres y abuelos- de los miembros de la comunidad.

Un agradecimiento muy especial a la Asociación de Padres de Familia, que con gran entrega y cariño montaron el altar. Su apoyo y compromiso hicieron posible que esta ofrenda se convirtiera en un símbolo de unión, amor y respeto. El altar fue más que una tradición: fue un acto de memoria compartida que celebró la vida de quienes siguen presentes en nuestro corazón.

El desfile comenzó a las 9:00 a.m. y concluyó aproximadamente a las 10:15 a.m. Posteriormente, los alumnos regresaron a sus salones o al área designada para disfrutar del desayuno.

Uno de los momentos más esperados fue el baile de los Seniors, lleno de emoción y orgullo, con la presencia de sus familias que disfrutaron de una presentación muy especial. Más tarde, los Seniors repitieron su número para los alumnos de kínder, compartiendo su alegría con los más pequeños. También destacó el altar de muertos instalado en la cafetería de primaria, que fue admirado por su belleza y significado tan especial en nuestra comunidad ASFG.

