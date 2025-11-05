Como ya es una tradición para Christian Frey, todos sus amigos esperan con emoción su fiesta de Halloween que en esta ocasión se llamó Dinner & Lord Grimshaw's Ball Room Edition by Christian Frey.

Los detalles de la decoración fueron inspirados en el parque de la Haunted Mansion de Disney y los invitados recibieron un story book para saber de qué se trataba y llegar con su mejor disfraz. Primero se ofreció un coctel, así como la comida típica que se sirve en el parque de Disney.

La cena fue de tres tiempos que incluyó esquites a la crema con tocino y como opción espinacas a la crema con tocino, de plato fuerte uno lasaña boloñesa, ravioles de carne con salsa negra de setas y mac & cheese de tres quesos con tocino; de postre cheesecake de calabaza, red velvet y pastel de chocolate, todos los platillos fueron temáticos.

Para la cena de desvelados hubo flautas en vaso con salsa verde crema y queso. De botanas se ofrecieron banderillas, elotes y papas locas. Esa noche estuvo el saxofonista Roger Gómez y dos DJ´s para ambientar. Como tarda un año en planear la fiesta, ya está preparando la edición 2026.

Evento: Halloween Dinner. Ocurrió en: Terraza El Tamariz Fecha: 31 de octubre. Cita: 20:00 horas.

CP