Con una velada llena de música, tradición y ambiente mundialista, el Comité GDL 2026 y el Gobierno de Zapopan celebraron la investidura de los Embajadores Guadalajara 2026, además de reconocer a aliados estratégicos y equipos de trabajo que participan en la organización rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia reunió a autoridades, representantes de la iniciativa privada y figuras del deporte jalisciense, quienes destacaron la importancia del Mundial para la proyección internacional de Jalisco, así como el impacto económico, turístico y social que traerá consigo.

Durante la noche se presentó oficialmente a las y los Embajadores Guadalajara 2026, entre ellos exfutbolistas, atletas olímpicos y personalidades del deporte que tendrán la misión de promover la cultura, hospitalidad e identidad de la región ante visitantes nacionales e internacionales.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, resaltó que el municipio se prepara para convertirse en una de las sedes más importantes del torneo, con espacios públicos destinados para que miles de aficionados disfruten la experiencia mundialista en familia.

Por su parte, Verónica Delgadillo destacó el trabajo coordinado entre autoridades, organizadores y sector privado para consolidar a Guadalajara como una sede competitiva y preparada para recibir a visitantes de todo el mundo.

También participó Amaury Vergara Zatarain, quien señaló que el Mundial dejará beneficios permanentes en infraestructura y movilidad alrededor del estadio y distintos espacios deportivos de la ciudad.

La gala contó con un programa cultural encabezado por la Orquesta Filarmónica de Zapopan, mariachi y una pasarela de diseños artesanales mexicanos inspirados en las tradiciones del país, aportando un toque muy mexicano a la celebración.

Zapopan albergará cuatro partidos oficiales del Mundial durante junio de 2026, incluido un encuentro de la Selección Mexicana, además de ser sede de importantes centros de preparación deportiva. De acuerdo con las proyecciones del Comité GDL 2026, se espera la visita de millones de personas y una importante derrama económica para Jalisco, impulsando también el crecimiento hotelero y turístico de la entidad.