Sun Dance de Francisco Ugarte ilumina GDL Art Wknd 2026

En la obra de Ugarte invita al espectador a experimentar los fenómenos, a sentir la luz como forma, el vacío como gesto y a comprender la realidad a través de la atención consciente

Por: Aracely Aguilera

Patricio Gray, Marimar Barrientos y Alfonso Parra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Francisco Ugarte. GENTE BIEN JALISCO / “Sun Dance” GDL Art Wknd 2026

Isra Vázquez y Ana Pérez. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

José Ramón Servín. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Max Chávez. GENTE BIEN JALISCO / “Sun Dance” GDL Art Wknd 2026

Otto Rojas y Nayib Canaan. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Alondra Anaya y Rosie Poyastro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Rafa de Haro. GENTE BIEN JALISCO / “Sun Dance” GDL Art Wknd 2026

Ximena Martínez, Lourdes Urrea y Jorge Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Mimí Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Su trabajo reflexiona sobre presencia y ausencia, naturaleza y artificio, siendo la arquitectura conceptual la base desde la cual se generan sus propuestas.

En proyectos recientes como “Sun Dance” para Proyecto La Esquina, Ugarte traduce estos intereses a experiencias espaciales: En esta instalación 13 piezas cerámicas evocan soles que delimitan un paisaje para ser recorrido por el cuerpo, proponiendo una meditación sobre lo esencial y el movimiento.

Francisco Ugarte es un artista mexicano nacido en Guadalajara en 1973, cuya práctica se sitúa en la intersección entre arquitectura, percepción y abstracción.

Su trabajo se despliega a través de múltiples medios desde intervenciones en sitio específico y escultura hasta dibujo, pintura, video e instalación- y siempre apunta hacia una contemplación profunda del entorno y su materialidad, donde el espacio mismo actúa como agente activo.

