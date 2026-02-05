Su trabajo reflexiona sobre presencia y ausencia, naturaleza y artificio, siendo la arquitectura conceptual la base desde la cual se generan sus propuestas.

En proyectos recientes como “Sun Dance” para Proyecto La Esquina, Ugarte traduce estos intereses a experiencias espaciales: En esta instalación 13 piezas cerámicas evocan soles que delimitan un paisaje para ser recorrido por el cuerpo, proponiendo una meditación sobre lo esencial y el movimiento.

Francisco Ugarte es un artista mexicano nacido en Guadalajara en 1973, cuya práctica se sitúa en la intersección entre arquitectura, percepción y abstracción.

Su trabajo se despliega a través de múltiples medios desde intervenciones en sitio específico y escultura hasta dibujo, pintura, video e instalación- y siempre apunta hacia una contemplación profunda del entorno y su materialidad, donde el espacio mismo actúa como agente activo.

