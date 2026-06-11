The American School Foundation of Guadalajara, A.C., llevó a cabo el Warriors Parade sports & robotics event, con el que celebra y reconoce a los alumnos que a lo largo del ciclo escolar 2025-2026 participaron en las actividades deportivas cocurriculares y en el programa de robótica.

Camila Garibay, Olivia Rodríguez, María Fernanada Bisteni y Regina Romo. GENTE BIEN JALISCO / Warriors Parade sports & robotics event

Los anfitriones recibieron a todos los alumnos del ciclo escolar 2025-2026, quienes se dieron cita en las instalaciones del colegio para disfrutar de este evento, en el que se contó con la presencia especial de William Huang y Yi Ni Liu, dos alumnos galardonados Athletic Warriors; David McGrath, director general, y Alejandro Garza, director atlético.

Andrea Sanchez y Athenea Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Los participantes salieron a la pista de atletismo para tomar sus lugares. Los coaches les entregaron medallas y pines. También se tomaron las fotos deportivas individuales para luego tomar las fotos en equipos en el campo de futbol.

Karla Sáenz y Ximena González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Posteriormente, se efectuó el desfile de los equipos participantes en la pista de atletismo, para después colocarse en el campo de futbol y formar el escudo con las garras.

Regina Cordero. GENTE BIEN JALISCO / Warriors Parade sports & robotics event

La constancia, disciplina y dedicación de los alumnos quedaron reflejadas en cada entrenamiento, práctica, competencia y torneo, donde dieron lo mejor de sí mismos. The American School Foundation of Guadalajara, A.C. valora el esfuerzo, la perseverancia y el espíritu de superación que demostraron durante todo el año.

Jenny Serur. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached