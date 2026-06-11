The American School Foundation of Guadalajara, A.C., llevó a cabo el Warriors Parade sports & robotics event, con el que celebra y reconoce a los alumnos que a lo largo del ciclo escolar 2025-2026 participaron en las actividades deportivas cocurriculares y en el programa de robótica.Los anfitriones recibieron a todos los alumnos del ciclo escolar 2025-2026, quienes se dieron cita en las instalaciones del colegio para disfrutar de este evento, en el que se contó con la presencia especial de William Huang y Yi Ni Liu, dos alumnos galardonados Athletic Warriors; David McGrath, director general, y Alejandro Garza, director atlético.Los participantes salieron a la pista de atletismo para tomar sus lugares. Los coaches les entregaron medallas y pines. También se tomaron las fotos deportivas individuales para luego tomar las fotos en equipos en el campo de futbol.Posteriormente, se efectuó el desfile de los equipos participantes en la pista de atletismo, para después colocarse en el campo de futbol y formar el escudo con las garras.La constancia, disciplina y dedicación de los alumnos quedaron reflejadas en cada entrenamiento, práctica, competencia y torneo, donde dieron lo mejor de sí mismos. The American School Foundation of Guadalajara, A.C. valora el esfuerzo, la perseverancia y el espíritu de superación que demostraron durante todo el año.