Con riguroso blanco, cerca de 20 invitados disfrutaron de una cena maridaje del Tequila Dobel de Casa Cuervo en Bruna, donde se presentó la colección Hammam de la diseñadora Ana Medrano.

El anfitrión de Blanc fue Alfonso Carriquiry, quien se encargó de recibir a los asistentes para que vivieran toda la experiencia, entre los que figuraban personajes exitosos de diferentes ámbitos de la sociedad como Alex de Maná, el diseñador Abel López, Almendra Morquecho dedicada a la filantropía; Aracely Ramos, directora internacional de relaciones públicas de Casa Cuervo, entre otros.

Odette y Esther Cabello. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gaby Sánchez y Eduardo Caccia. GENTE BIEN JALISCO / Blanc

Como parte del programa hubo un coctel de bienvenida para continuar con la presentación exclusiva de Hammam. La noche siguió con una cena maridaje de cuatro tiempos diseñado por el chef Alejandro Gutiérrez, inspirado en las notas de Casa Cuervo.

Araceli Ramos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Ana Luisa Miramontes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Esa noche, Carriquiry dio un mensaje donde agradeció profundamente la presencia de todos, tanto a los invitados, sus amigos, la diseñadora, porque asegura reunir tequila, arte y moda lo define completamente.

Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / Blanc

Ana Lambarri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

La velada fue una gala para los sentidos y por ellos los invitó a levantar su copa para brindar, mientras disfrutaban de la música del DJ que se distinguió por un soft lounge, toques de jazz, canciones clásicas de Frank Sinatra y algunos contemporáneos.