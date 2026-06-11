BMW Galerías abre sus puertas en Guadalajara

Grupo Vanguardia organizó un gran evento para la apertura de la agencia BMW Galerías, una agencia que refleja altos estándares internacionales de BMW, por lo que dio la bienvenida a 100 invitados.

Entre éstos se contó con la presencia especial de Diego Camargo, CEO de BMW Group México; Ignacio Robles Martínez, director automotriz de Grupo Vanguardia; Ignacio Robles Palomar, director general de Grupo Vanguardia; Hernando Carvajal, director de Operaciones de Venta BMW Group Latinoamérica; Ricardo Mina, director de Ventas y Marketing BMW Financial Services México & IM Latinoamérica; David Figueroa, area manager BMW; Santiago Menéndez, área manager MINI. Tras la bienvenida se escucharon las palabras de Ignacio Robles Martínez y Diego Camargo, para luego dar paso al corte de listón. Enseguida se ofreció un recorrido por las nuevas instalaciones de la agencia.

Corte del listón inaugural. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de BMW Vanguardia Galerías

Para celebrar se ofreció un coctel con estaciones de carnes frías, quesos finos, charcutería, canapés gourmet y chocolates, para acompañar se sirvió mixología molecular, vinos seleccionados, whisky Premium y bebidas sin alcohol, disfrutando de una grata convivencia y un ameno ambiente de networking, que estuvo aderezado con música de un saxofonista y DJ en vivo, además de un show de luces LED y performance visual.

Jorge Robles, Amin Chávez, Ignacio Robles Martínez e Ignacio Robles Palomar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

BMW Galerías representa la evolución de la experiencia Premium de BMW y MINI en Guadalajara, que incorpora el más reciente concepto Retail Next, diseñado para ofrecer una experiencia personalizada en el cliente. Este nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia Premium alineada con el futuro de la movilidad, innovación y servicio al cliente.

Francisco Solórzano, Alfonso Páramo, Cinthya Sánchez y Alba Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026