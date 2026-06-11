Zadig&Voltaire es una marca francesa de moda reconocida por su estilo rockero, libre y elegante, que mezcla rebeldía con lujo informal. La mañana del 4 de junio, en punto de las 10:00 am, presentaron la nueva colección y los bolsos Jim y Jack en la boutique Zadig&Voltaire en el pasillo VIP de Andares, convirtiéndolo en una experiencia exclusiva con estilo, cocteles y un momento para disfrutar entre amigas y amantes de la moda.

Yanik Kuri. GENTE BIEN JALISCO / Zadig & Voltaire

Las cerca de 45 invitadas conocieron la colección durante un desayuno, que incluyó avocado toast, pan de plátano, chocolate keto, fresas con chocolate, cafés fríos, matcha y chai cracker matcha, disfrutando de snacks healthys y se llevaron un tote de la marca personalizado. Yanikk Kuri, quien tomó ciertos looks de la colección, los combinó con la bolsa Jim y Jack. La experiencia también se repitió por la tarde, a las 17:00 horas, para que nuevas invitadas tuvieran la oportunidad de conocer esta colección.

Yanik Kuri. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Alo González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de junio 2026

Zadig nació en París en 1997, creada por Thierry Giller. La marca se estableció en St Germain de Près. La ideología de la marca es combinar el lujo accesible con un estilo rebelde y rockero ofreciendo prendas elegantes pero con actitud. Actualmente se encuentra en 18 países.

Danely Villa. Yanik Kuri. GENTE BIEN JALISCO / Zadig & Voltaire