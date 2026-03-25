Llena de fe y amor, Martha Cristina Moreno Romero recibió su Primera Comunión, acompañada por sus padres Martha Romero Moya e Iván Moreno Rosas, en una alegre ceremonia realizada en el templo de San Josemaría Escrivá. El padre José Dolores Aguayo presidió una emotiva misa en la cual celebraron el sacramento en compañía de los padrinos, Ian y Cristina Slade, junto a familiares y amigos.Para conmemorar el significativo momento, se llevó a cabo una celebración en Gavarea Terraza, en donde se dieron cita 200 invitados. La festividad organizada por Terramia Eventos, se embelleció con la decoración de picnic parisino. Familiares y amigos degustaron un menú tipo bruch de WAM Banquetes, en un ambiente de feria con juegos mecánicos y fantasía.Toda la mañana los invitados disfrutaron de Grupo Sax y Voces, mientras de Martha Cristina, abrazada por el cariño de quienes le acompañaron, lució un atuendo de Pau & Flor. Un evento que seguramente permanecerá en la memoria y el corazón de los asistentes. JG