Llena de fe y amor, Martha Cristina Moreno Romero recibió su Primera Comunión, acompañada por sus padres Martha Romero Moya e Iván Moreno Rosas, en una alegre ceremonia realizada en el templo de San Josemaría Escrivá. El padre José Dolores Aguayo presidió una emotiva misa en la cual celebraron el sacramento en compañía de los padrinos, Ian y Cristina Slade, junto a familiares y amigos.

Claudia Aguilar y Jeanette Pérez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Martha Moya y Oliver Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Primera comunión de Martha Cristina Moreno Romero

Para conmemorar el significativo momento, se llevó a cabo una celebración en Gavarea Terraza, en donde se dieron cita 200 invitados. La festividad organizada por Terramia Eventos, se embelleció con la decoración de picnic parisino. Familiares y amigos degustaron un menú tipo bruch de WAM Banquetes, en un ambiente de feria con juegos mecánicos y fantasía.

Michi Mendoza, Luciana Oseguera, Cristina Moreno, Esthela Gutiérrez, Mía Valadez y Elizabeth Soto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Cristina e Ian Slade. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Elías Calderón y Demetrio Marcos. GENTE BIEN JALISCO / Primera comunión de Martha Cristina Moreno Romero

Toda la mañana los invitados disfrutaron de Grupo Sax y Voces, mientras de Martha Cristina, abrazada por el cariño de quienes le acompañaron, lució un atuendo de Pau & Flor. Un evento que seguramente permanecerá en la memoria y el corazón de los asistentes.

Sandra Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Liz y Arturo Blanco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Jo Martínez, André, Isabella y Paula Guzmán Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Primera comunión de Martha Cristina Moreno Romero

Evento: Primera comunión de Martha Cristina Moreno Romero. Fecha: 7 de marzo. Lugar: San Josemaría Escrivá de Balaguer. Cita: 9:00 am.

JG