Miércoles, 25 de Marzo 2026

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Caminata 2026: Se reúnen en el Día Mundial del Síndrome de Down

En su cuarta edición, la caminata reunió a más de dos mil personas, consolidándose como un espacio que promueve la empatía, la participación y el compromiso social 

Por: Claudio Jimeno

Alejandra Salame, “Patek” Diego Vallés y José Antonio Salame. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Alejandra Salame, “Patek” Diego Vallés y José Antonio Salame. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Michelle Greicha. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Michelle Greicha. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ana Font Briseño, Inés Font Briseño, Yolanda Briseño y Eduardo Pacheco. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Ana Font Briseño, Inés Font Briseño, Yolanda Briseño y Eduardo Pacheco. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Amira y Ricardo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Amira y Ricardo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Equipo “Guerreros 21”. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Equipo “Guerreros 21”. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Josefina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Josefina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Mariano Tirado, Mariana Nisino, Carlos y Matías Tirado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Mariano Tirado, Mariana Nisino, Carlos y Matías Tirado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Daniela Solís y Christian Feuchter. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Daniela Solís y Christian Feuchter. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan José Frangie y Martha Moragrega. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Juan José Frangie y Martha Moragrega. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Janny Gómez y Juan Pablo Salame. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Janny Gómez y Juan Pablo Salame. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Ale Ibarra y Daniel Pérez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Ibarra y Daniel Pérez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mariana Serrano, Ángel Serrano y Martín Serrano. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Mariana Serrano, Ángel Serrano y Martín Serrano. GENTE BIEN JALISCO / Caminata Anual por el Síndrome de Down

Rosy Faraudo, Camila Ramos Morales y Daniel Ramos con “Cuba”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Rosy Faraudo, Camila Ramos Morales y Daniel Ramos con “Cuba”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Natalia Pizá, Juan Pablo Pizá, Carolina Díaz, Juan Pablo Pizá, Victoria y María Piza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Natalia Pizá, Juan Pablo Pizá, Carolina Díaz, Juan Pablo Pizá, Victoria y María Piza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con una energía que combinó celebración y conciencia social, Zapopan fue sede de la caminata conmemorativa por el Día Mundial del Síndrome de Down, realizada el 22 de marzo de 2026.

Desde temprana hora, familias y participantes se reunieron en Avenida Patria y Avenida Romanos para partir rumbo a la Unidad Deportiva El Polvorín, en un recorrido que se convirtió en una manifestación colectiva a favor de la inclusión. La actividad, organizada por Síndrome de Down Jalisco en coordinación con el Gobierno de Zapopan, tuvo como objetivo visibilizar a esta comunidad y reforzar la importancia de generar más espacios incluyentes.

El trayecto estuvo acompañado por batucada y zanqueros, creando un ambiente festivo en el que los asistentes, muchos con playeras conmemorativas, avanzaron entre música, alegría y sentido de pertenencia. Al llegar, la convivencia continuó con alimentos y bebidas.

Durante el arranque, Janny Gómez de Salame destacó el valor de la unión entre familias y la necesidad de seguir impulsando espacios de visibilidad, mientras que Mariana Nisino dio la bienvenida y Juan Pablo Salame reconoció el respaldo institucional que hizo posible el evento.

Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal Juan José Frangie, quien subrayó que estas iniciativas fortalecen la cultura de inclusión y forman parte de un trabajo sostenido en políticas públicas, así como Michelle Greicha Frangie, Martha Moragrega, Gabriela Méndez y Josefina Barragán.

En su cuarta edición, la caminata reunió a más de dos mil personas, consolidándose como un espacio que promueve la empatía, la participación y el compromiso social hacia una inclusión cada vez más presente.

Evento: Caminata Anual por el Síndrome de Down.

Fecha: 22 de marzo.

Lugar: De Av. Patria a la Unidad Deportiva El Polvorín.

JG

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