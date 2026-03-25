Con una energía que combinó celebración y conciencia social, Zapopan fue sede de la caminata conmemorativa por el Día Mundial del Síndrome de Down, realizada el 22 de marzo de 2026.

Desde temprana hora, familias y participantes se reunieron en Avenida Patria y Avenida Romanos para partir rumbo a la Unidad Deportiva El Polvorín, en un recorrido que se convirtió en una manifestación colectiva a favor de la inclusión. La actividad, organizada por Síndrome de Down Jalisco en coordinación con el Gobierno de Zapopan, tuvo como objetivo visibilizar a esta comunidad y reforzar la importancia de generar más espacios incluyentes.

El trayecto estuvo acompañado por batucada y zanqueros, creando un ambiente festivo en el que los asistentes, muchos con playeras conmemorativas, avanzaron entre música, alegría y sentido de pertenencia. Al llegar, la convivencia continuó con alimentos y bebidas.

Durante el arranque, Janny Gómez de Salame destacó el valor de la unión entre familias y la necesidad de seguir impulsando espacios de visibilidad, mientras que Mariana Nisino dio la bienvenida y Juan Pablo Salame reconoció el respaldo institucional que hizo posible el evento.

Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal Juan José Frangie, quien subrayó que estas iniciativas fortalecen la cultura de inclusión y forman parte de un trabajo sostenido en políticas públicas, así como Michelle Greicha Frangie, Martha Moragrega, Gabriela Méndez y Josefina Barragán.

En su cuarta edición, la caminata reunió a más de dos mil personas, consolidándose como un espacio que promueve la empatía, la participación y el compromiso social hacia una inclusión cada vez más presente.

Evento: Caminata Anual por el Síndrome de Down. Fecha: 22 de marzo. Lugar: De Av. Patria a la Unidad Deportiva El Polvorín.

JG