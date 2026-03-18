Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Copa de Pádel Vibora: Una jornada "Por más sonrisas"

La copa de Pádel Vibora “Por Más Sonrisas” fue un recordatorio de que cuando se juega con intención, el impacto trasciende.

Por: Christian Pérez

Andrés Paredes, Camila Gómez y Diego Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Andrés Paredes, Camila Gómez y Diego Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Camila Medrano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Camila Medrano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

María Ramirez y Mauricio Zavala. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

María Ramirez y Mauricio Zavala. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Lucia Campos y Natalia Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Lucia Campos y Natalia Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

María Ramirez y Mauricio Zavala. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

María Ramirez y Mauricio Zavala. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Sofia Rosales y Diego Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Sofia Rosales y Diego Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Alex Estevez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Alex Estevez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Abraham Berrospi, Jorge Pérez, Juan Pablo Fernández y Gonzalo Lares. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Abraham Berrospi, Jorge Pérez, Juan Pablo Fernández y Gonzalo Lares. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Maria José Gomez y Sofía Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Maria José Gomez y Sofía Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Cristobal Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Cristobal Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Juan Diego Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Juan Diego Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Con buena energía desde el primer saque, la copa Pádel Vibora “Por Más Sonrisas” reunió a más de 120 participantes el pasado 7 y 8 de marzo en las canchas de Pádel Warehouse en Valle Real.

Más que un torneo, fue un punto de reunión donde el deporte sirvió como pretexto perfecto para apoyar al Patronato de Salud Zapopan en beneficio de la realización de cirugías de cataratas.

La iniciativa nació de los voluntarios Diego Sánchez Contreras y Andrés Paredes Manzo, quienes se encargaron de mover todo: desde patrocinadores hasta jugadores, logrando una convocatoria que habló por sí sola.

Entre los asistentes, destacaron Josefina Barragán, enlace de Presidencia municipal de Zapopan, Lourdes Lares, Presidenta del Patronato de Salud Zapopan y el Dr. Miguel Ochoa, Director de la OPD Salud Zapopan, sumándose a esta causa enfocada en ayudar a la comunidad.

El ambiente fluyó entre partidos, DJ set y una animada hora feliz con gins y baguettes, creando un equilibrio perfecto entre deporte y convivencia. Más que una competencia, la copa de Pádel Vibora “Por Más Sonrisas” fue un recordatorio de que cuando se juega con intención, el impacto trasciende.

CP

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