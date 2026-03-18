Con buena energía desde el primer saque, la copa Pádel Vibora “Por Más Sonrisas” reunió a más de 120 participantes el pasado 7 y 8 de marzo en las canchas de Pádel Warehouse en Valle Real.

Más que un torneo, fue un punto de reunión donde el deporte sirvió como pretexto perfecto para apoyar al Patronato de Salud Zapopan en beneficio de la realización de cirugías de cataratas.

La iniciativa nació de los voluntarios Diego Sánchez Contreras y Andrés Paredes Manzo, quienes se encargaron de mover todo: desde patrocinadores hasta jugadores, logrando una convocatoria que habló por sí sola.

Entre los asistentes, destacaron Josefina Barragán, enlace de Presidencia municipal de Zapopan, Lourdes Lares, Presidenta del Patronato de Salud Zapopan y el Dr. Miguel Ochoa, Director de la OPD Salud Zapopan, sumándose a esta causa enfocada en ayudar a la comunidad.

El ambiente fluyó entre partidos, DJ set y una animada hora feliz con gins y baguettes, creando un equilibrio perfecto entre deporte y convivencia. Más que una competencia, la copa de Pádel Vibora “Por Más Sonrisas” fue un recordatorio de que cuando se juega con intención, el impacto trasciende.

CP