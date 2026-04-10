Es viernes, termina la Semana de Pascua y se retoman las actividades cotidianas en los siguientes días. Conoce en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style cuáles son los mejores eventos que habrá a partir de este fin de semana en los recintos más importantes de Guadalajara y elige el ideal para tu diversión y el de tu familia.

La puesta en escena "Peter Pan" inicia este fin de semana su temporada en el Teatro Degollado. ESPECIAL/CORTESÍA SEPTIME WEBRE.

Peter Pan

Es una puesta en escena internacional de gran formato, producida e interpretada por Tonatiuh Gómez y dirigida por Septime Webre y Carmon DeLeone, en colaboración con el Ballet de Jalisco y las bailarinas Stephanie Maiorano y Sophie Taylor. Es una obra de dos actos, que reúne a más de 85 artistas en escena, en la que combina danza clásica con elementos de slapstick , hip hop , tango y teatro, para narrar una versión que se sitúa en la Península de Yucatán y el Caribe, donde Peter Pan y Campanita llegan al hogar de los Darling . Cuando Wendy y sus hermanos los descubren vuelan a Nunca Jamás para vivir una gran aventura. Disfruta de un espectáculo familiar con vuelo escénico, multimedia, videomapping y otros elementos de alto nivel. Venta de boletos en boletomóvil.com.

Teatro Degollado.

10 y 17 de abril, 20:00 hrs. 11, 12, 18 y 19 de abril, 13:00 y 18:00 hrs.

De $336 a $1,344.

Franco Escamilla se presentará en el Teatro Galerías con un nuevo espectáculo. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Franco Escamilla

El comediante está de regreso al escenario tapatío, donde ofrecerá un nuevo espectáculo de stand up , titulado Show 1995 , en el que recordará acontecimientos importantes ocurridos en ese año con su peculiar humor . Disfruta de una velada de humor llena de anécdotas, hechos y un inesperado giro que te divertirá y te sacará las mejores carcajadas.

Teatro Galerías.

10 y 11 de abril, 21:00 hrs. 12 de abril, 19:00 hrs.

$850, $1,200, $1,500 y $1,800.

Marcos Witt ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO

Marcos Witt

En el marco de su gira 2026 titulada Legado el cantante de música cristiana contemporánea visitará Guadalajara para dar un concierto, en el que estará acompañado por su banda e invitados especiales , con quienes interpretará un repertorio de temas emblemáticos y sus canciones más recientes. Disfruta de una presentación que se convertirá en una noche de adoración, gratitud, inspiración y conexión espiritual.

Auditorio Telmex.

14 de abril, 20:00 hrs.

De $200 a $1,700. $2,200 VIP.

Herencia de Grandes se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Herencia de Grandes

Es una agrupación sinaloense de música norteña y regional mexicana, que se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretarán canciones llenas de sentimiento con toque nuevo y propio . Goza de una noche con este quinteto que ya recorre el país así como escenarios de Estados Unidos.

Auditorio Telmex.

16 de abril, 21:00 hrs.

De $350 a $2,600. $3,800.

La obra de teatro "Afterglow" ofrecerá una función en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Afterglow

La obra de teatro para mayores de 18 años es una profunda, intensa y divertida comedia con tintes dramáticos que se centra en el matrimonio de Josh y Alex. Josh es un exitoso director teatral, romántico, seductor y sensible, mientras Alex es centrado, articulado y cuidadoso, son una pareja estable en sus treintas, que una noche deciden invitar a Darius a compartir una noche de sexo. A partir de ahí, nada vuelve a ser lo mismo para ninguno de los tres .

Teatro Galerías.

16 de abril, 21:00 hrs.

$500, $600 y $1,000.

El próximo viernes 17 de abril se realizará el juego inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol en el Estadio Panamericano. ESPECIAL/CORTESÍA CHARROS DE JALISCO.

Charros de Jalisco

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) comienza, y en Jalisco el juego inaugural será este próximo 17 de abril en el Estadio Panamericano, donde los Charros de Jalisco enfrentarán a los Acereros de Monclova . Las primeras cinco mil personas con boleto pagado recibirán la playera conmemorativa. Mientras que la serie continuará los días 18 y 19 de abril, a las 18:00 y 17:00 horas respectivamente. Boletos en boletomovil.com y en las taquillas del Estadio.

Estadio Panamericano Charros de Jalisco

17 de abril, 19:00 hrs.

De $175 a $693.

XM