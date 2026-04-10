La cartelera de cine tapatía tiene nueva programación con el ingreso de las películas de estreno. En este espacio conoce la historias de las nuevas películas que ya se pueden ver en las salas de cine de la ciudad y elige la que quieras ver en la pantalla grande con tu compañía favorita.

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El Drama

Una pareja se prepara para casarse. Sin embargo, la semana previa a la boda será una auténtica locura, llena de estrés y complicaciones, cosa que pondrá a prueba su relación . El Drama es una pieza del sello A24 que es protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes entregan actuaciones de gran nivel y complejidad.

Aplaudida por la crítica y el público, esta cinta marca el regreso del director Kristoffer Borgli, quien ya voló la cabeza a los espectadores con dos joyitas indie: Enferma de mí y El hombre de los sueños.

Toma Nota

Esta es la primera de tres películas en las que se verán juntos a Zendaya y Pattinson este año: en el verano se reunirán en La Odisea y en diciembre en la tercera parte de Duna.

Es para ti si…

Quieres ver tremendo dramón nupcial con dos de los mejores actores del momento.

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Padre madre hermana hermano

El icónico Jim Jarmusch, gran favorito de los cinéfilos apasionados, estrena finalmente en México este largometraje que, estructurado como un tríptico audiovisual, realiza un retrato sobre las relaciones intrafamiliares modernas . Ambientada en Estados Unidos, Irlanda y Francia, Padre Madre Hermana Hermano es una pieza donde la comedia, el drama y la melancolía coinciden para explorar algunos de los tópicos de la vida adulta.

Por cierto, la peli tiene un elencazo: Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling y Vicky Krieps.

Toma Nota

Esta pieza de Jarmusch ganó el León de Oro de la Biennale di Venezia, máximo galardón del certamen fílmico italiano.

Es para ti si…

Mueres por ver la cinta que conquistó uno de los festivales de cine más importantes del mundo.

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Buena suerte, diviértete, no mueras

Comedia distópica, excéntrica y apocalíptica que cuenta la historia de un hombre que entra en un merendero y afirma que viene del futuro. El estrambótico personaje solicita que la gente se le una para poder salvar al mundo de la inteligencia artificial, la cual se ha vuelto loca. El problema es que la revolución deberá ocurrir en una sola noche .

Con Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beets, Juno Temple y Tom Taylor.

Toma Nota

Estrenada en el Fantastic Fest 2025 —la fiesta de cine de género más importante en los Estados Unidos—, Buena suerte, diviértete, no mueras es la nueva película de Gore Verbinski, director de La Mexicana, El Aro, Rango y Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra.

Es para ti si…

Estás buscando una película estrambótica que tenga la aprobación tanto del público como de la crítica.

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Coyotes: Terror en la ciudad

Una familia disfuncional de Hollywood queda atrapada entre la fuerza devastadora de un incendio y una manada de coyotes cuyos ataques son increíblemente coordinados y estratégicos .

El director de Fenómeno Siniestro, Colin Minihan, presenta este relato que combina el terror, el cine de supervivencia y la comedia de humor negro. Actúan Justin Long, Kate Bosworth y Mila Harris.

Toma Nota

La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest el año pasado.

Es para ti si…

Nunca dejas ir con vida un estreno de cine de género.

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Instinto Implacable

La reina del cine de acción, Milla Jovovich, vuelve con otra aventura que promete mucha adrenalina.

Una mujer que vivió la guerra en primera mano intenta reconstruir su vida y llevar una existencia tranquila. Sin embargo, su hija será secuestrada, lo que la confrontará con el mundo criminal, pero también con las autoridades. Por suerte, ella está altamente entrenada para resolver este asunto .

Toma Nota

Este relato es dirigido por el mexicano Adrián Grunberg, mejor conocido por Rambo: Last Blood.

Es para ti si…

Te encanta ver a Milla Jovovich haciendo de las suyas.

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Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Un dragón solitario desea que lo quieran

Los fans del anime estarán de plácemes con este estreno que llega a cines mexicanos. Kanna se enfrenta a un dilema cuando su padre regresa para llevarla de vuelta al Mundo Dragón, justo mientras una guerra entre Caos y Armonía amenaza con estallar. Dividida entre el deber y sus amigos, deberá elegir su camino, mientras una fuerza oculta amenaza con consumir ambos mundos .

Toma Nota

El próximo año se cumplirá una década desde el estreno de la serie animada original.

Es para ti si…

Eres fan de la saga y/o te gustan las películas de anime que son visualmente coloridas.

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Obispo Rojo

Francesco Taboada dirige este documental donde retrata la figura de Sergio Méndez Arceo. Este obispo de Cuernavaca “enfrentó a la Inquisición y a los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica al provocar una revolución espiritual, política y cultural, defendiendo la causa de los pobres, la lucha armada como vía de emancipación y la transformación social de la Iglesia y la sociedad”, afirma su distribuidora en un comunicado.

Toma Nota

Este filme formó parte de la 78a. Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

Es para ti si…

Quieres acercarte a la historia de una figura olvidada que jugó un papel importante en la historia latinoamericana y en el catolicismo de nuestra región.

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Nuestra Tierra

Es un documental dirigido por la cineasta Lucrecia Martel, y una coproducción internacional entre países como México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Holanda y Dinamarca.

La historia narra el juicio oral y público por el crimen de Javier Chocobar, comunero chuschagasta asesinado en 2009 en el norte argentino, en el marco de una disputa de tierras. El video del asesinato, filtrado en Internet, aumenta la presión sobre el sistema judicial. Mientras tanto, las voces y fotografías de la comunidad en esta película, revelan el origen remoto del crimen , arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde la época colonial hasta la actualidad.

Toma Nota

El largometraje se ha presentado en distintos festivales internacionales de cine como en Sudance, Locarno, Toronto y la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Venezia.

Es para ti si...

Te gustan los documentales de relacionados con sucesos de América Latina.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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