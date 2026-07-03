Este fin de semana el futbol sigue presente, pero la Perla Tapatía sigue con su cartelera de entretenimiento. Conoce cuáles son las obras de teatro, conciertos y exposiciones de arte que se realizarán en los principales recintos de la ciudad , en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige con cuál deseas divertirte.

"Matilda, el musical" se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/GOU PRODUCCIONES.

Matilda, el musical

Basado en el cuento de Roald Dahl y la dirección de Nick Evans, la historia sigue a Matilda , una niña extraordinaria quien decide abrirse paso en un mundo que se empeña en ignorarla . Con su capacidad de asombro, mente brillante y valentía fuera de lo común descubre que en los lugares más difíciles es posible encontrar magia. Con las actuaciones de Jaime Camil, Andrés Elvira, Verónica Jaspeado, Gloria Aura, Gicela Sehedi y Lara Campos como Matilda.

Auditorio Telmex.

7 de julio, 19:00 hrs.

De $1,000 a $3,650. $3,800 VIP.

Virlán García ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Virlán García

Dentro de su gira Mi entorno tour , el cantante y compositor sinaloense ofrecerá un concierto en la Perla Tapatía, en el interpretará los corridos y canciones que lo han puesto en la escena musical del regional mexicano actual . Con un estilo auténtico que combina historias de vida, sentimiento y sonido norteño, el joven cantante promete una velada inolvidable de música en vivo.

Auditorio Telmex.

4 de julio, 21:00 hrs.

De $400 a $2,600. $3,800.

"Concierto de campeones" es el cuarto programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Concierto de campeones

La Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrece su cuarto programa de su segunda temporada de conciertos. En esta ocasión, bajo la batuta de Guillermo Salvador interpretará un repertorio sinfónico universal con obras de los ocho países mundialistas y ocho de sus compositores más importantes como Brahms, Villa-Lobos, Elgar, Ginastera, entre otros.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

5 de julio, 13:00 hrs.

De $200 a $600.

La exposición "La percepción es un estado del alma" permanecerá en la Galería de Arte Palcco hasta el 30 de julio. ESPECIAL/CORTESÍA ÁNGEL MELGOZA.

La percepción es un estado del alma

Es una exposición de arte pictórico de Ángel Melgoza, que se inaugura hoy en la Galería de Arte de Palcco. La obra desarrolla conversaciones a partir de la relación entre la identidad propia y la percepción del mundo como aspectos cambiantes del ser . Las pinturas contemporáneas que retratan la figura humana muestra la transformación del ser por las experiencias de vida, cambiando la forma de percibir la realidad.

Galería de Arte Palcco.

Inauguración: 3 de julio, 20:00 hrs.

Del 4 al 30 de julio.

L-V 08:00 a 20:00 hrs.

Entrada Gratuita.

"Kitty Tianguis" se realizará este domingo en La Cúpula Eventos. FOTO DE DUONG NGAN EN UNSPLASH.

Kitty Tianguis

Aquellos que son seguidores de Kitty y los personajes de Sanrio, llega a Guadalajara la primera edición de este bazar originario de Monterrey, en el que podrás encontrar más de 40 expositores con las mejores marcas de anime , k-pop y Sanrio . Habrá bodas kawaii con costo adicional, espacios instagrameables, comida temática inspirada en tus personajes favoritos, dinámicas, sorpresas y mucho más.

La Cúpula Eventos.

5 de julio, a partir de las 13:00 hrs.

Desde $80 pre-venta. Boletos en arema.mx.

XM