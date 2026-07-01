Con una celebración que reunió a 24 graduados y cerca de 400 invitados, se llevó a cabo la fiesta de graduación de la generación 2026 del Canadian School el viernes 5 de junio en Verde Madera, en una noche llena de emoción, recuerdos y momentos inolvidables.A pesar de la lluvia que se presentó durante la jornada, el entusiasmo de los asistentes y la excelente organización permitieron que el evento se desarrollara con gran éxito, sin que el clima fuera un impedimento para la celebración.La organización estuvo a cargo de Inés de la Concha y Kamia Vila, quienes junto con Raymundo Mabarak, Juan Diego Iturbide y Alonso Mercado integraron el comité de graduación encargado de coordinar cada detalle del evento.Uno de los momentos más especiales de la velada fue la entrada de los graduados a la pista. Portando bengalas, los jóvenes avanzaron poco a poco hasta reunirse en el centro, creando una escena espectacular que marcó el inicio de una noche llena de celebración.La unión y convivencia entre los integrantes de la generación fue uno de los aspectos más destacados de la noche, reflejando la amistad y los lazos que construyeron a lo largo de los años compartidos en el colegio.Más tarde se proyectó un video sorpresa preparado especialmente para los integrantes de la generación, provocando sonrisas, aplausos y recuerdos compartidos entre compañeros, familiares y amigos.Tras el tradicional vals, la pista de baile se abrió con la canción “Starships”, de Nicki Minaj, dando paso a horas de diversión y convivencia. Más adelante, “Superestrella” se convirtió en la canción más coreada de la noche.El momento más emotivo llegó al final de la fiesta cuando sonó “All the Stars”, tema que identifica a esta generación y que acompañó la despedida de una etapa importante en sus vidas.Entre abrazos, fotografías y mucha alegría, los egresados celebraron el cierre de su etapa estudiantil y el comienzo de nuevos proyectos personales y profesionales. La celebración concluyó alrededor de las 3:00 de la mañana, dejando recuerdos que sin duda acompañarán a esta generación durante muchos años.