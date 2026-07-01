Con una celebración que reunió a 24 graduados y cerca de 400 invitados, se llevó a cabo la fiesta de graduación de la generación 2026 del Canadian School el viernes 5 de junio en Verde Madera, en una noche llena de emoción, recuerdos y momentos inolvidables.

A pesar de la lluvia que se presentó durante la jornada, el entusiasmo de los asistentes y la excelente organización permitieron que el evento se desarrollara con gran éxito, sin que el clima fuera un impedimento para la celebración.

La organización estuvo a cargo de Inés de la Concha y Kamia Vila, quienes junto con Raymundo Mabarak, Juan Diego Iturbide y Alonso Mercado integraron el comité de graduación encargado de coordinar cada detalle del evento.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la entrada de los graduados a la pista. Portando bengalas, los jóvenes avanzaron poco a poco hasta reunirse en el centro, creando una escena espectacular que marcó el inicio de una noche llena de celebración.

La unión y convivencia entre los integrantes de la generación fue uno de los aspectos más destacados de la noche, reflejando la amistad y los lazos que construyeron a lo largo de los años compartidos en el colegio.

Más tarde se proyectó un video sorpresa preparado especialmente para los integrantes de la generación, provocando sonrisas, aplausos y recuerdos compartidos entre compañeros, familiares y amigos.

Tras el tradicional vals, la pista de baile se abrió con la canción “Starships”, de Nicki Minaj, dando paso a horas de diversión y convivencia. Más adelante, “Superestrella” se convirtió en la canción más coreada de la noche.

El momento más emotivo llegó al final de la fiesta cuando sonó “All the Stars”, tema que identifica a esta generación y que acompañó la despedida de una etapa importante en sus vidas.

Entre abrazos, fotografías y mucha alegría, los egresados celebraron el cierre de su etapa estudiantil y el comienzo de nuevos proyectos personales y profesionales. La celebración concluyó alrededor de las 3:00 de la mañana, dejando recuerdos que sin duda acompañarán a esta generación durante muchos años.