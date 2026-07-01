Miércoles, 01 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Graduación

Canadian School, emoción, recuerdos y momentos inolvidables

Entre abrazos y mucha alegría, los egresados celebraron el cierre de su etapa estudiantil y el comienzo de nuevos proyectos personales y profesionales

Por: C. Jimeno

Paola Guzmán, Isabella Suastez, Ángela Levy y Sofía Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Paola Guzmán, Isabella Suastez, Ángela Levy y Sofía Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Camila y Juan Carlos Leaño GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Camila y Juan Carlos Leaño GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Judith Fuchtjoahann, Tess Castellanos y Oliver Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Judith Fuchtjoahann, Tess Castellanos y Oliver Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Matías Rodríguez con Jessica Soria. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Matías Rodríguez con Jessica Soria. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Andrés Zavala y Maximiliano Puente. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrés Zavala y Maximiliano Puente. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Inti Salgado, Nicole Salgado y Tere Carothers. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Inti Salgado, Nicole Salgado y Tere Carothers. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

André Martin y Luisa Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

André Martin y Luisa Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Juan Diego Iturbide, Lorenzo Leaño y Juan Pedro López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Diego Iturbide, Lorenzo Leaño y Juan Pedro López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ana Camila González. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Ana Camila González. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Diego Montero y Katya González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Diego Montero y Katya González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Emiliano Jaques y Oliver Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Emiliano Jaques y Oliver Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sergio Graniel, Regina Graniel, Thayde Muñiz y Gerardo Graniel. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Sergio Graniel, Regina Graniel, Thayde Muñiz y Gerardo Graniel. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Oliver Castellanos, Jimena Millán, Tess Castellanos y Roberta Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Oliver Castellanos, Jimena Millán, Tess Castellanos y Roberta Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Montserrat Marrón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Montserrat Marrón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Graniel y Thayde Muñiz. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Regina Graniel y Thayde Muñiz. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Renata Chávez y Nicole Salgado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Renata Chávez y Nicole Salgado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Estefanía López y Roberta Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Estefanía López y Roberta Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Iturbide, Laurent Jullien y Oriana Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Diego Iturbide, Laurent Jullien y Oriana Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Canadian School Class of ’26

Camille Castellanos y Natalia González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Camille Castellanos y Natalia González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Juan Diego Iturbide y Alonso Mercado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Diego Iturbide y Alonso Mercado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con una celebración que reunió a 24 graduados y cerca de 400 invitados, se llevó a cabo la fiesta de graduación de la generación 2026 del Canadian School el viernes 5 de junio en Verde Madera, en una noche llena de emoción, recuerdos y momentos inolvidables.

A pesar de la lluvia que se presentó durante la jornada, el entusiasmo de los asistentes y la excelente organización permitieron que el evento se desarrollara con gran éxito, sin que el clima fuera un impedimento para la celebración.

La organización estuvo a cargo de Inés de la Concha y Kamia Vila, quienes junto con Raymundo Mabarak, Juan Diego Iturbide y Alonso Mercado integraron el comité de graduación encargado de coordinar cada detalle del evento.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la entrada de los graduados a la pista. Portando bengalas, los jóvenes avanzaron poco a poco hasta reunirse en el centro, creando una escena espectacular que marcó el inicio de una noche llena de celebración.

La unión y convivencia entre los integrantes de la generación fue uno de los aspectos más destacados de la noche, reflejando la amistad y los lazos que construyeron a lo largo de los años compartidos en el colegio.

Más tarde se proyectó un video sorpresa preparado especialmente para los integrantes de la generación, provocando sonrisas, aplausos y recuerdos compartidos entre compañeros, familiares y amigos.

Tras el tradicional vals, la pista de baile se abrió con la canción “Starships”, de Nicki Minaj, dando paso a horas de diversión y convivencia. Más adelante, “Superestrella” se convirtió en la canción más coreada de la noche.

El momento más emotivo llegó al final de la fiesta cuando sonó “All the Stars”, tema que identifica a esta generación y que acompañó la despedida de una etapa importante en sus vidas.

Entre abrazos, fotografías y mucha alegría, los egresados celebraron el cierre de su etapa estudiantil y el comienzo de nuevos proyectos personales y profesionales. La celebración concluyó alrededor de las 3:00 de la mañana, dejando recuerdos que sin duda acompañarán a esta generación durante muchos años.

Evento: Graduación del Canadian School Class of ’26.

Fecha: Viernes 5 de junio.

Lugar: Verde Madera.

Temas

  • Graduación
  • Canadian School
  • Class of ’26
  • Verde Madera
  • Paola Guzmán
  • Isabella Suastez
  • Ángela Levy
  • Sofía Ramírez
  • Camila
  • Juan Carlos Leaño
  • Judith Fuchtjoahann
  • Tess Castellanos
  • Oliver Castellanos
  • Matías Rodríguez
  • Jessica Soria
  • Andrés Zavala
  • Maximiliano Puente
  • Inti Salgado
  • Nicole Salgado
  • Tere Carothers
  • André Martin
  • Luisa Torres
  • Juan Diego Iturbide
  • Lorenzo Leaño
  • Juan Pedro López
  • Ana Camila González
  • Diego Montero
  • Katya González
  • Emiliano Jaques
  • Sergio Graniel
  • Thayde Muñiz
  • Regina Graniel
  • Gerardo Graniel
  • Jimena Millán
  • Roberta Ramírez
  • Montserrat Marrón
  • Renata Chávez
  • Estefanía López
  • Diego Iturbide
  • Laurent Jullien
  • Oriana Rodríguez
  • Camille Castellanos
  • Natalia González
  • Alonso Mercado
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones