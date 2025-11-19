Miércoles, 19 de Noviembre 2025

UNIVA celebra 10 años de CIDCAP

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) realizó la décima edición del Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) 

Por: Xochitl Martínez

10° Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) UNIVA. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Durante la ceremonia inaugural “Sensaciones”, el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, rector de la UNIVA, se dio la bienvenida a estudiantes, docentes, especialistas de instituciones y aliados estratégicos dedicados a la industria creativa, con la participación del grupo musical Lucha Kumbia.

Verónica Victorica. GENTE BIEN JALISCO / Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) UNIVA.

Cabe mencionar que en esta edición los ponentes internacionales invitados fueron egresados UNIVA, quienes son personalidades destacadas y pioneros de la animación, videojuegos y comunicación, quienes compartieron en sus ponencias su talento y trayectoria, entre ellos se contó con la participación del  actor Cristo Fernández, los creativos de Sony Imageworks Diego Carvajal y  Rosa Castillo, el animador Alex Torres, la artista de video juegos Andrea Su y el ilustrador “Satterugly”, además de la participación especial de Walter Much, triple ganador del Oscar, LAF Producciones y la maquillista italiana Lucía Pittalis.

Francisco Ramírez Yáñez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

A lo largo de tres días los asistentes lograron vincularse y aprender de algunos líderes creativos, estableciendo un diálogo sobre los contextos actuales y futuros de la propia industria y su relevancia, así como disfrutar actividades desarrolladas por “Sacktoon”, escuela fundada por la egresada UNIVA Karen Villaseñor.

10° Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) UNIVA. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El día de la clausura se llevó a cabo una pasarela de personajes, con la que se celebró la creatividad, caracterización y cultura pop, dando oportunidad a los concursantes de darle vida a ese anhelado personaje.

Alex T. GENTE BIEN JALISCO / Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) UNIVA

De esta manera, el aniversario de CIDCAP refrenda el compromiso de la UNIVA con la excelencia académica y la formación de profesionales capaces de inspirar y transformar las industrias creativas.

Yadira Robles, Alejandro Rivera y Verónica Victorica. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Evento: 10° Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP) UNIVA.

Lugar: UNIVA campus Guadalajara.

Fecha: 13 de noviembre de 2025.
GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

CP

