Miércoles, 19 de Noviembre 2025

Gente Bien | Baby Shower

Luisa Fernanda Rojo: Rodeada de amor y de flores

La bebé, que llevará por nombre Luciana Celis Rojo, se espera para enero de 2026 y será el segundo hijo de Luisa Fernanda y su esposo, Jorge Celis Moreno

Por: Aracely Aguilera

Norma Moreno, Luisa Rojo y Mónica Fonseca. GENTE BIEN JALISCO / Baby shower Luisa Fernanda Rojo

Esmeralda Verdugo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Majo Alatorre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Isabella Larios y Antonella Cueva Larios. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Ivanna Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Rojo y Nadia Ahumada. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rosy Celis. GENTE BIEN JALISCO / Baby shower Luisa Fernanda Rojo

Luisa Rojo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gladys Issa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Laura Santana y Laura Valdés. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Laura Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Laura Camarena y Lilia Fonseca. GENTE BIEN JALISCO / Baby shower Luisa Fernanda Rojo

En un ambiente cálido y lleno de cariño, Luisa Fernanda Rojo Fonseca fue celebrada con un encantador baby shower organizado por Mónica Rojo, Norma Moreno, Mónica Fonseca y Andrea Celis, quienes cuidaron cada detalle para recibir a las 80 invitadas que se dieron cita el 11 de noviembre de 2025 en el Rooftop del Voco Hotel.

La decoración destacó por su estética suave en tonos rosa y blanco, con mesas montadas con floreros de vidrio que integraron lisianthus rosas, craspedias amarillas, lavanda y follaje verde. La cristalería en vidrio rosa, la loza blanca y las servilletas en rosa pastel aportaron un ambiente delicado y armonioso. Velas blancas, bajoplatos en tono cobre y cubiertos dorados completaron el montaje.

Como fondo principal, se colocó un aparador rosa pastel estilo tiendita vintage, con tolditos, paneles florales y repisas decoradas con postres y un pastel central, acompañado de canastos con arreglos florales en tonos crema y rosa.

El menú consistió en cóctel de fruta con yogurt y granola, chilaquiles en salsa roja o verde, además de un atractivo candy bar. Para beber, se ofreció café, jugo de naranja, agua.

Las invitadas consintieron a la futura mamá con una variedad de regalos y sobres. La bebé, que llevará por nombre Luciana Celis Rojo, se espera para enero de 2026 y será el segundo hijo de Luisa Fernanda y su esposo, Jorge Celis Moreno.

Evento: Baby shower Luisa Fernanda Rojo.

Fecha: Martes 11 de noviembre.

Lugar: Terraza Hotel Voco.

CP

