American Eagle x Corona Capital, Moda, amigos y música en sintonía

El 6 de noviembre, American Eagle estuvo presente en el Corona Capital Sessions Guadalajara 2025, realizado en el Estadio 3 de Marzo, en donde la marca reafirmó su filosofía “Live Your Life”, al conectar su espíritu libre y auténtico con la energía del esperado festival musical.

Durante la jornada, diez creadores de contenido —entre ellos Fernanda Lozano (@lozano_gf), Juan Montes de Oca (@quie- nes.juan), Francisco Arrieta (@pango) y Leonardo Gonzalez (@leostudy)— formaron parte de la experiencia de la marca, que combinó moda y música en un mismo espacio.

Toda la tarde, el público vibró con las presentaciones de The Kooks, Phoenix y Keane, en un ambiente relajado y lleno de bue-na energía. Espacios para descansar, zonas interactivas y obsequios únicos reflejaron el espíritu libre, auténtico y atemporal de American Eagle.

Además de la participación de reconocidos creadores, AE sorprendió a los asistentes con detalles exclusivos que reflejaron su identidad auténtica y reforzaron su sólido posicionamiento de marca. Con esta iniciativa, fortalecieron su conexión con las nuevas generaciones y reafirmaron que su propósito va más allá de la moda: inspirar a vivir con autenticidad y confianza.

Evento: American Eagle en Corona Capital Sessions Guadalajara.

Fecha: 6 de noviembre 2025.

Ocurrió en: Estadio 3 de marzo.

