Donde las actividades comenzarían con una clase masiva con la reconocida Xuan Lan.

Bajo el tema El Origen, el día comenzó a temprana hora con una larga fila para tener el mejor lugar en el Ágora Jenkins, poco a poco los practicantes de yoga llenaron el espacio para ser testigos de una original inauguración a cargo del maestro de ceremonias Nacho Amezcua, quien ofreció un mensaje de comunidad para después presentar a Xuan Lan y dar inicio con una esperada clase de yoga de hatha y vinyasa flow. Por la tarde, la yoguini estuvo firmando libros y tomándose fotos con sus seguidores de Asana.

Después los cuatro escenarios habilitados para las actividades cobraron vida con diferentes clases de yoga, las cuales tuvieron grandes aforos, y ponencias relacionadas con la disciplina y el bienestar. Otro de los momentos relevantes fue el Premio Asana Yoga Experience, que reconoció la trayectoria de Rosalba Rangel, quien platicó sobre su experiencia y el primer estudio de yoga en Guadalajara fundado por ella. Mientras que el domingo, una de las clases sobresalientes fue la de Kino McGregor y entre las más esperadas la de Gerson Frau.

Asimismo durante los dos días del evento se disfrutó de una viva zona de bazar con productos relacionados con el bienestar desde estudios de yoga, ropa, estudios hasta masajes y postres veganos, entre otros, así como de una zona gastronómica con platillos vegetarianos y veganos para el deleite de los asistentes.

Evento: Asana Yoga Experience 2026. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas. Fecha: 31 de enero y 1 de febrero de 2026. Asistentes: 2,500.

