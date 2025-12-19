A días de Nochebuena y Navidad, hay pocos eventos en la cartelera del entretenimiento, pero para aquellos que disfrutan de la ciudad si tienen días de descanso aún hay algunas opciones. Conoce cuáles son los últimos eventos de 2025 desde conciertos hasta espectáculos de la temporada, en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

El torneo de polo Coco Copa 2026 se realizará en San Pancho, Nayarit. ESPECIAL/CORTESÍA.

Coco Copa 2026

El próximo mes de enero en San Francisco, Nayarit, se realizará un torneo de polo con causa dedicado a apoyar a las niñas y los niños con labio hendido. Una jornada donde el deporte, la generosidad y la comunidad se unen para crear un impacto real. Sé parte de un evento extraordinario que celebra la pasión por el polo y la generosidad de la labor altruista.

Tierra Tropical Club de Polo

31 de enero, 14:00 hrs.

$2,000 por persona.

Timeless Night es la fiesta de fin de año que despide al 2025 en Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Timeless Night

Es una fiesta de fin de año 2025 que incluye una cena de gala de cuatro tiempos, barra libre Premium y un concierto de Doppler con más de 16 artistas en escena que ofrecerán un recorrido musical inolvidable. Además del brindis de la medianoche con vino espumoso, 12 uvas y show de pirotecnia, la fiesta seguirá con una cena de desvelados y la pista de baile. Dress code formal.

Explanada principal de Palcco.

31 de diciembre, 20:00 hrs.

$3,500 adultos, $1,800 de nueve a 18 años. $1,000 menores de tres a nueve años.

Los Babys y Los Falcons se presentarán en el escenario del Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Los Babys y Los Falcons

Dos importantes agrupaciones de antaño llegan al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que los espectadores disfrutarán de un evento lleno de amor y recuerdos para el alma. Goza de una velada con los éxitos de dos grandes exponentes de la música.

Teatro Diana.

19 de diciembre, 20:00 hrs.

De $250 a $1,400.

Disfruta de un concierto con El Grinch Sinfónico en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Grinch Sinfónico

Es un espectáculo que combina cine, música y emoción. Disfruta de la proyección completa de la icónica película de Navidad, "El Grinch", mientras más de 35 músicos en vivo interpretan la banda sonora original. Una experiencia inmersiva ideal para toda la familia, que evoca el espíritu navideño de la temporada.

Teatro Galerías.

19 de diciembre, 18:00 hrs.

$400, $500, $600 y $700.

Así lo veo yo es una puesta en escena que se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Así lo veo yo

Es un monólogo dirigido por Rodolfo Lezcano y protagonizado por René Dupeyron, en el que un hombre desnuda su verdad, que el alcohol no fue el enemigo, sino la máscara de un dolor más profundo. Es la confesión de alguien que se atrevió a pedir ayuda y encontró el primer paso hacia sí mismo. Para mayores de 12 años.

Teatro Galerías.

27 de diciembre, 20:30 hrs.

$299, $399 y $499.

La obra de teatro El Gorila se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CONCIERTO.

El Gorila

Basado en el texto de Franz Kafka, el monólogo teatral narra la historia de un simio capturado que para evitar ser exhibido en el zoológico aprende a hablar el lenguaje humano. Pronto, es premiado por una Academia Universitaria que le admira su capacidad de habla y la conducta de un hombre.

Teatro Galerías.

27 de diciembre, 18:00 hrs.

$349, $499 y $749.

Otros Eventos

El espectáculo de lucha Guerra de Titanes será el último evento de 2025 en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J.G. ACOSTA.

Los caballeros del zodiaco sinfónico

Teatro Galerías. 19 de diciembre, 20:30 hrs. $500, $600 y $700.

Guerra de Titanes

Con estrellas de WWE y la Lucha Libre AAA. Arena Guadalajara. 20 de diciembre, 20:00 hrs. De $465 a $10,480.

Merry Grinxmas

Teatro Galerías. 21 de diciembre, 17:00 hrs. $350, $500, $600 y $700.

XM