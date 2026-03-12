Con tres años de noviazgo recién cumplidos, Ana Paula y Juan Pablo se dieron en “sí, acepto” en una hermosa ceremonia en la capilla de Hacienda San José del Valle oficiada por el sacerdote Francisco Flores, la cual estuvo amenizada por el Coro Filarmónico, y en la que estuvieron acompañados por sus papás, Eduardo Flores y Judith Loyo, Juan José Gutiérrez y Mariza Soto, así como familiares y amigos.

Para celebrar se ofreció una gran fiesta organizada por Carola WP, luciendo una decoración elegante con follaje y flores respetando la esencia del lugar, donde los invitados asistieron de riguroso formal y disfrutaron de un menú servido por Banquete Fuziones.

El momento emotivo llegó cuando los recién casados bailaron su primera pieza como esposos con la canción Me gané la lotería de Siam, abriendo la pista para bailar con la música del DJ Eduardo de León. Los ahora esposos disfrutan de la luna de miel en Asia y Los Ángeles, California.

Ana Paula lució un vestido y capa de Bristé y un ramo de alcatraces, mismas flores con las que se casó su mamá. Ella y Juan Pablo se conocen desde niños, por mucho tiempo se perdieron la pista y en 2022 se reencontraron, empezaron a salir, se hicieron novios y al año con 11 meses Juan Pablo le dio el anillo en Big Bear.

Evento: Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto. Lugar: Hacienda San José del Valle. Fecha: 6 de marzo de 2026. Invitados: 325.

JG