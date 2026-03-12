Jueves, 12 de Marzo 2026

Ana Paula & Juan Pablo por una vida juntos

Ana Paula y Juan Pablo se conocen desde niños en 2022 se reencontraron, se hicieron novios y al año con 11 meses Juan Pablo le dio el anillo en Big Bear

Por: Xochitl Martínez

Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Eduardo Flores Loyo y Ximena Morales Méndez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ana Karina Fremont y Jaqueline Boyer. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto

Luis Roberto Barragán, Fernanda González Gómez, Abraham González, Natalia Iñiguez y Sofía Guggenbuehl. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Paulina Díaz de Castillo y Liz Topete de Aceves. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sergio Maciel y Alison Villarreal. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto

Juan Álvaro, Sofía y Eduardo Flores Loyo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Mariza Soto Robles. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alex Melg. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto

Alejandro Pacheco, Ita García, Claudia Levy y Esteban Medrano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Daniel Aceves, Juan Pablo, Jaime , Ana Gabriela Flores, Karla Cruz y Rodrigo Aceves. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gabriela Sahagún, Gabriela Loyo, Luis Manuel Contreras y Josefina Núñez. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto

Horacio Hernández, Paola Pérez, Ruby Cervera, Juan Álvaro Padilla y Chema Almada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Eduardo Flores y Judith Loyo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Marisa Gutiérrez Soto y Ángel Eduardo Márquez. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto

Paulina y Otto Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Juan José Gutiérrez Moreno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Con tres años de noviazgo recién cumplidos, Ana Paula y Juan Pablo se dieron en “sí, acepto” en una hermosa ceremonia en la capilla de Hacienda San José del Valle oficiada por el sacerdote Francisco Flores, la cual estuvo amenizada por el Coro Filarmónico, y en la que estuvieron acompañados por sus papás, Eduardo Flores y Judith Loyo, Juan José Gutiérrez y Mariza Soto, así como familiares y amigos.

Para celebrar se ofreció una gran fiesta organizada por Carola WP, luciendo una decoración elegante con follaje y flores respetando la esencia del lugar, donde los invitados asistieron de riguroso formal y disfrutaron de un menú servido por Banquete Fuziones.

El momento emotivo llegó cuando los recién casados bailaron su primera pieza como esposos con la canción Me gané la lotería de Siam, abriendo la pista para bailar  con la música del DJ Eduardo de León. Los ahora esposos disfrutan de la luna de miel en Asia y Los Ángeles, California.

Ana Paula lució un vestido y capa de Bristé y un ramo de alcatraces, mismas flores con las que se casó su mamá. Ella y Juan Pablo se conocen desde niños, por mucho tiempo se perdieron la pista y en 2022 se reencontraron, empezaron a salir, se hicieron novios y al año con 11 meses Juan Pablo le dio el anillo en Big Bear.

Evento: Boda de Ana Paula Flores Loyo y Juan Pablo Gutiérrez Soto.

Lugar: Hacienda San José del Valle.

Fecha: 6 de marzo de 2026.

Invitados: 325.

