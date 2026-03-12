Con una gran fiesta Liliana Michel Oliman celebró sus 15 años, en la que dio inicio con una hermosa ceremonia eclesiástica en el templo San Juan Macías, que fue oficiada por el sacerdote Juan Pedro Oriol, en la que estuvo acompañada por sus papás, Liliana Oliman y Enrique Michel, también estuvieron presentes sus padrinos Deyanira Amillano y Leonel Zañudo, amigos y familiares.

Bajo la organización de Fernando Roldán Milán se llevó a cabo una gran fiesta, que recibió a los invitados con la música de un saxofonista en vivo, en la que el lugar estuvo decorado bajo la temática de New York City “Midnight in Manhattan” con tonos blanco y azul, y en la que Lili lució un espectacular vestido de Iann Dey.

Los asistentes disfrutaron de un menú servido por Fuziones Banquetes Gourmet para los adultos, y una selección para jóvenes que consistió en varias estaciones del gusto de la quinceañera inspiradas en Shake Shack, Joe’s Pizza, Ralph’s Coffee, Tiffany & Co. y Milk Bar Bakery.

El momento emotivo fue cuando la cumpleañera caminó por la pista de baile con su papá Enrique Michel para bailar el vals con el tema Eres de Napoleón. Mientras la sorpresa de la noche fue que Lili le dedicó un fragmento de la canción Hoy tengo que decirte papá, conmoviendo a los invitados. Así, abrieron la pista para dar paso a un ambiente juvenil, elegante y moderno, donde todos bailaron con la música de un DJ. ¡Felicidades!

Evento: 15 años de Liliana Michel Oliman. Lugar: Bellaterra. Fecha: 28 de febrero de 2026. Invitados: 400.

JG