Llegó el momento de la presentación oficial de Alfredo Martínez, quien llevó la jornada a un momento de fuerte identidad, dándole un enfoque claro y emotivo a la cultura tapatía en honor a su tierra de origen.

El diseñador Alfredo Martínez regresó a casa con su colección “Tapatía”, tomando como inspiración el espíritu de Guadalajara y el imaginario del mariachi desde una mirada contemporánea.

Lejos de lo literal, la colección reinterpretó los códigos del traje charro a través de detalles precisos -botonaduras, moños y bordados- que elevaron cada pieza con un aire sofisticado y profundamente simbólico.

La paleta -blanco, negro y rojo- construyó una narrativa visual contundente, mientras que materiales como sedas, brocados y tejidos de punto articularon un diálogo entre lo artesanal y lo moderno. El resultado fue una colección íntima y poderosa, que honra la identidad, la memoria y el orgullo de sus raíces.

JG