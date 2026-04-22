Miércoles, 22 de Abril 2026

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Alfredo Martínez: Colección “Tapatía” en Fashion Week México Guadalajara

El diseñador Alfredo Martínez regresó a casa con su colección “Tapatía”, tomando como inspiración el espíritu de Guadalajara y el imaginario del mariachi

Por: Aracely Aguilera

Georgina Hernández, Ale Alarcón, Majo Hernández, Denisse de Alba, Vivian Saad. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

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Álvaro Bayardo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Karina Dávila y Ana Cuevas. GENTE BIEN JALISCO / Fashion Week México

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Alejandro Fernández Jr y Alexia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

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Diana Goretty y Gaby Castillo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Osiris Méndez, Susy Díaz y Danely Villa. GENTE BIEN JALISCO / Fashion Week México

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Oscar Naveja y Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

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Ana Isabel Hernández y Michelle Sosa. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Vanessa Ponce de León y Oscar Madrazo. GENTE BIEN JALISCO / Fashion Week México

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Alosián Vivancos, Natalia Solián y Eréndira Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

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Magda Fernández. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / Fashion Week México

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Karina Manterola, Cara Araneta y María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

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Alfredo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

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Arlete Chapoy y Cristina Rosell. GENTE BIEN JALISCO / Fashion Week México

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Llegó el momento de la presentación oficial de Alfredo Martínez, quien llevó la jornada a un momento de fuerte identidad, dándole un enfoque claro y emotivo a la cultura tapatía en honor a su tierra de origen.

El diseñador Alfredo Martínez regresó a casa con su colección “Tapatía”, tomando como inspiración el espíritu de Guadalajara y el imaginario del mariachi desde una mirada contemporánea.

Lejos de lo literal, la colección reinterpretó los códigos del traje charro a través de detalles precisos -botonaduras, moños y bordados- que elevaron cada pieza con un aire sofisticado y profundamente simbólico.

La paleta -blanco, negro y rojo- construyó una narrativa visual contundente, mientras que materiales como sedas, brocados y tejidos de punto articularon un diálogo entre lo artesanal y lo moderno. El resultado fue una colección íntima y poderosa, que honra la identidad, la memoria y el orgullo de sus raíces.

JG

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